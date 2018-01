Atomabkommen: EU-3 stärken Iran den Rücken

Brüssel. Mehr als 3600 Demonstranten soll das iranische Regime seit der Jahreswende verhaftet haben, 18 Menschen starben bei den Unruhen. Doch die Proteste waren den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens kaum ein Wort wert, als sie am Donnerstag unter der Ägide der EU-Außenbeauftragten, Federica Mogherini, mit ihrem iranischen Amtskollegen, Javad Zarif, in Brüssel zusammentrafen. Ihnen ging es um ein anderes Thema: das Wiener Atomabkommen mit dem Iran, über das Donald Trump am heutigen Freitag den Daumen senken könnte.

Gemeinsam appellierten sie an den US-Präsidenten, sich an die Vereinbarung des 2015 geschlossenen Deals zu halten. Es gebe keinen Grund, die Aufhebung der atombezogenen Sanktionen infrage zu stellen, sagte der deutsche Außenminister, Sigmar Gabriel. Das Abkommen zeige, dass die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen mit diplomatischen Mitteln verhindert werden könne. Das Scheitern des Deals wäre demnach „ein sehr gefährliches Signal“ an andere Länder wie Nordkorea, die Atomprogramme verfolgten.

Es gebe zu dem Abkommen keine Alternative, meinte auch der französische Außenminister, Jean-Yves Le Drian. Sein britischer Amtskollege, Boris Johnson, bescheinigte den Iranern, sich an den Deal zu halten. Das Abkommen, ein „großer diplomatischer Erfolg“, sei ein Mittel, den Iran daran zu hindern, in den Besitz von Atomwaffen zu kommen. Die Vereinbarung funktioniere und mache „die Welt sicherer“, meinte auch die EU-Außenbeauftragte, Federica Mogherini.

Javad Zarif war zufrieden. Die Europäer hätten akzeptiert, dass der Iran seine Verpflichtungen erfülle, sagte er. Irans Einstellung zum Atomabkommen hänge aber auch davon ab, wie die USA sich dazu stellen würden. US-Präsident Trump wird voraussichtlich am heutigen Freitag entscheiden, ob er die durch das Atomabkommen vereinbarte Aussetzung der Sanktionen gegen den Iran aufrechterhält oder die Strafmaßnahmen wieder in Kraft setzt.

Nach Angaben Gabriels machte der iranische Außenminister Zarif in Brüssel auch ein Zugeständnis. Er habe Gesprächen über Irans Rolle in Konflikten in der Nahost-Region zugestimmt, vor allem im Jemen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2018)