"Drecksloch"-Länder: UNO kritisiert Trumps Äußerung als rassistisch

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat US-Präsident Donald Trump für seine Äußerung über Herkunftsländer scharf kritisiert. Die Wortwahl sei "rassistisch" und "schockierend", agte der Sprecher des Menschenrechtsbüros in Genf, Rupert Colville, am Freitag. Trump soll afrikanische Staaten sowie Haiti und El Salvador als "Drecksloch-Länder" bezeichnet haben. Er habe gefragt, warum so viele Menschen aus diesen Ländern in die USA kämen und warum die USA an dem Zuzug dieser Menschen ein Interesse haben sollten, berichteten die "Washington Post" und die "New York Times" unter Berufung auf Eingeweihte.

Es gehe hierbei nicht nur um eine vulgäre Sprachwahl. "Hier geht es darum, der schlimmsten Seite der Menschheit weiter die Tür zu öffnen und Rassismus und Ausländerfeindlichkeit zu billigen und zu fördern, was das Leben vieler Menschen zerstören könnte", sagte Colville.

Trumps Äußerungen fielen laut Medienberichten bei einer Besprechung mit zwei Senatoren, die ihn über Pläne für einen gemeinsamen Gesetzesvorschlag von Republikanern und Demokraten zur Einwanderungspolitik unterrichteten. Eine über das Gespräch informierte Person zitierte Trump am Donnerstag so: "Warum wollen wir alle diese Leute aus Afrika hier haben? Das sind Drecksloch-Länder. (...) Wir sollten mehr Leute aus Norwegen aufnehmen." Trump hatte am Mittwoch die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg empfangen.

Auch der bekannte CNN-Moderator Anderson Cooper, der beruflich mehrere Male nach Haiti reiste, meldete sich zu Wort: "Lasst mich klarstellen: Die Menschen in Haiti haben mehr Ungerechtigkeiten durchgemacht, standgehalten und gegen mehr Ungerechtigkeiten gekämpft, als es unser Präsident jemals getan hat." Vor acht Jahren wurde Haiti von einem schweren Erbeben heimgesucht, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen.

Trump besteht auf Bau einer "großen Mauer"

Kritik kam zu dem aus den Reihen der Demokraten und Republikaner. Trump warf der demokratischen Partei im Gegenzug eine unverantwortliche Politik vor: Sie schienen darauf aus zu sein, von der südlichen Grenze der USA her Leute und Drogen ins Land strömen zu lassen und damit das Leben Tausender zu riskieren, twitterte Trump. "Es ist meine Pflicht, das Leben und die Sicherheit aller Amerikaner zu schützen." Es müsse eine "Große Mauer" gebaut werden.

Auch das Weiße Haus dementierte Trumps Wortwahl vom Donnerstag nicht. Präsidentensprecher Raj Shah erklärte, während sich einige Politiker in Washington für fremde Länder einsetzten, werde "Trump immer für das amerikanische Volk kämpfen". Es gehe ihm um "dauerhafte Lösungen". "Übergangslösungen, schwache und gefährliche Notlösungen, die das Leben hart arbeitender Amerikaner gefährden", lehne Trump ab.

Trump hat sich den Kampf gegen illegale Einwanderung auf die Fahnen geschrieben und wirbt seit dem Wahlkampf für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, deren Baukosten er dem südlichen Nachbarland übertragen will. Die mexikanische Regierung betonte am Donnerstag, sie werde niemals für eine Mauer zahlen.

Mit seiner Einwanderungspolitik hat Trump vor Gericht wiederholt Rückschläge erlitten. Zuletzt urteilte ein Richter, dass ein Schutzprogramm für junge Migranten, die als Kinder illegal ins Land gekommen sind, vorerst nicht wie von Trump vorgesehen beendet werden darf.

