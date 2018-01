Berlin ringt mit Paris um EU-Vorherrschaft

Wien/Brüssel. Seit Beginn des deutschen Wahlkampfs vor rund einem halben Jahr war in Europafragen Funkstille in Berlin. Selbst nachdem der französische Präsident, Emmanuel Macron, konkrete Visionen einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur, eines Euro-Finanzministers, eines Euro-Budgets und einer gemeinsamen Migrationspolitik entwickelt hatte, stritt sich die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, noch immer mit Liberalen und Grünen und danach mit der SPD um eine künftige Regierungszusammenarbeit. Nun zeichnet sich zwischen Union und Sozialdemokraten ein europadominiertes Programm ab, das deutlich weiter geht, als dies Merkel und die bayrische CSU je wollten. Dass die mögliche künftige Regierungskoalition nun sogar Bereitschaft zeigt, mehr Geld in den EU-Haushalt einzuzahlen, hat zwei Gründe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2018)