Ein sensibler Auftrag für Karin Kneissl in Rom

Rom/Wien. Karin Kneissl steht vor einer heiklen diplomatischen Mission: In Rom, wo die Außenministerin am Dienstag auf ihren italienischen Kollegen Angelino Alfano trifft, wird die Ministerin intensive Charme- und Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn die Beziehungen zum Nachbarn – und zweitwichtigsten Handelspartner – sind angespannt wie schon lang nicht mehr: Nach den Brennergrenzenkrisen der letzten beiden Jahre blickt man jetzt umso misstrauischer auf die türkis-blaue-Regierung: Südtirol- und Migrationspläne sorgen für Verunsicherung – und verhohlenen Ärger in Rom.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)