Tschechien: Andrej Babiš verliert die Vertrauensfrage

Prag. Es ist in der Verfassung geregelt: Jede neue tschechische Regierung muss sich innerhalb eines Monats nach der Ernennung im Parlament der Vertrauensfrage stellen. Am Dienstag scheiterte der Ministerpräsident Andrej Babiš: Für das Minderheitenkabinett seiner populistischen ANO-Bewegung stimmten nur 78 Abgeordnete. Es gab 116 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen.

Babiš ist es in den vergangenen Wochen nicht gelungen, einen Koalitionspartner zu finden, und das hat hauptsächlich mit den Ermittlungen gegen ihn zu tun. Für den Bau seines Wellnesshotels „Storchennest“ nahe Prag soll er zwei Millionen Euro an EU-Gelder veruntreut haben, dabei hat der schwerreiche Unternehmer vergangenen Dezember unter anderem deswegen die Wahl gewonnen, weil er sich dem Kampf gegen die Korruption widmen wollte.

Unmittelbar dürfte der negative Ausgang der Vertrauensfrage keine Auswirkungen auf den 63-jährigen Premier haben, denn Präsident Miloš Zeman kündigte an, ihn kommissarisch weiterregieren zu lassen. In der Zwischenzeit soll der Regierungschef die zweite Chance erhalten, einen Koalitionspartner zu finden. Aufgrund der Ermittlungen haben sich die weiteren im Parlament vertretenen acht Parteien bisher zurückhaltend gezeigt.

Aber Babiš muss sich darüber hinaus auch mit einer anderen Frage herumschlagen: Wird seine Immunität aufgehoben? In die Storchennest-Affäre soll auch der ANO-Klubobmann Jaroslav Faltýnek involviert sein. Der Immunitätsausschuss im Parlament hat die Aufhebung in den beiden Fällen empfohlen, nun müssen die Abgeordneten darüber abstimmen. Zuvor hatte selbst das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung im Fall Storchennest Unregelmäßigkeiten festgestellt.

„Kein einziger Beweis“

Die Vorwürfe gegen ihn weist Babiš zurück, die Affäre – seine Familie soll ebenfalls darin verstrickt sein – sei ein Komplott seiner politischen Gegner: „Es war kein Betrug, und es gibt keinen einzigen Beweis.“ Tatsächlich genießt der neue Premier nach wie vor große Popularität im Land. Der möglichen Aufhebung seiner Immunität sieht Babiš gelassen entgegen; er und Faltýnek wollen den entsprechenden Antrag sogar selbst einbringen, sagten sie am Dienstag. Babiš muss nun bis Anfang März eine Regierung bilden, andernfalls droht weiter Ungemach. Denn am 26. und 27. Jänner findet die letzte Runde der Präsidentschaftswahl statt, Zemans Gegenkandidat ist der Chemiker und Wissenschaftler Jiří Drahoš. Während Zeman eine Regierung von Babiš trotz Ermittlungen zu stützen scheint, hat Drahoš angekündigt: Ein Premier, dem kriminelle Taten vorgeworfen werden, sei inakzeptabel. Zemans Amtszeit endet am 7. März.

Der Milliardär Babiš war, bevor er Regierungschef wurde, Finanzminister. Damals wurde er für seine Rolle als Politiker und (Medien-)Unternehmer gleichzeitig kritisiert. Von dieser Position wurde er schließlich abberufen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2018)