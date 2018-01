Merkel: "Österreichs Regierung an Taten messen"

Die Skepsis in Deutschland war vor dem ersten Besuch von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz bei der deutschen Regierungschefin Angela Merkel in Berlin groß: Als Mann des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban wurde er in Medien bezeichnet, die pro-europäische Linie der neuen türkis-blauen Regierung von deutschen Europaparlamentariern angezweifelt und die Politik der Koalition in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus gebracht.

Von diesen Zweifeln war bei dem Treffen des ungleichen Paares am Mittwoch - zumindest öffentlich - nichts zu spüren. Sie wolle die neue ÖVP-FPÖ-Regierung in Österreich an "ihren Taten" messen, sagte Merkel nach einem eineinhalbstündigen Gespräch mit Kurz im deutschen Kanzleramt.

Was sie von Kurz in dem persönlichen Gespräch über die Europapolitik gehört habe, stimme sie zuversichtlich, so Merkel. Aber: "Alles andere beobachten wir, ich persönlich stärker, als man es sonst getan hätte." Kurz bat - bei aller Kritik - um Fairness von den Medien. Die Arbeit seiner Koalition möge anhand der Ergebnisse bewertet werden. In Österreich habe es freie und faire Wahlen gegeben, die eben den Wunsch der Bevölkerung nach einer Veränderung zum Ausdruck gebracht hätten. Die SPÖ habe sich zu ihrer Oppositionsrolle entschieden. "Wir haben sehr gute Verhandlungen mit der FPÖ geführt und ich freue mich, dass wir sie positiv abschließen konnten."

Betonte Einigkeit in Flüchtlingsfrage

In strittigen Fragen betonten Merkel und Kurz bei dem Gespräch Einigkeit. Beide hoben hervor, dass es in den meisten europapolitischen Fragen große Übereinstimmung gebe. Unterschiedliche Ansichten vertraten Merkel und Kurz zuletzt etwa in der Frage des EU-Budgets: Während die österreichische Regierung nach dem Austritt Großbritanniens nicht mehr in den EU-Topf einzahlen will, hat Berlin angekündigt, die EU finanziell zu stärken. Doch unter guten Nachbarn sei es erlaubt, in gewissen Punkten unterschiedlicher Ansicht zu sein, meinten die beiden Regierungschefs.

Dass es unter Partnern auch unterschiedliche Ansichten geben dürfe, verdeutlichte Kurz auch im Hinblick auf die Migrationsfrage. Schon kurz nach seiner Ankunft in Berlin - und noch vor seinem Gespräch mit der deutschen Regierungschefin, sagte Kurz, dass Deutschland seine Position in der Migrationsfrage "stark" verändert habe. "Das geht in die richtige Richtung", erklärte er. In dieser Frage hatten der Kanzler und Merkel nicht immer harmoniert.

Bei dem Pressegespräch meinten beide in betonter Einigkeit, dass eine Lösung nur über einen effektiven Schutz der Außengrenzen und der partnerschaftlichen Förderung der Perspektiven der Herkunftsländer (Kurz: "Hilfe vor Ort") erzielt werden könne. Der Außengrenzschutz müsse auch in den künftigen EU-Budgetverhandlungen stärker berücksichtigt werden, so Merkel.

Europäischer Einfluss am Balkan darf nicht verloren gehen

Die deutsche Kanzlerin stellte aber auch klar, dass sie kein Verständnis habe, wenn sich gewisse EU-Länder nicht solidarisch zeigten und die Quotenregelung der EU ignorierten. Kurz unterstrich in diesem Zusammenhang allerdings, dass Österreich schon rein geografisch die Funktion des Brückenbauers zu den Visegrad-Staaten wie Ungarn, Tschechien oder Polen einnehme. Diese lehnen verbindliche Quoten ab.

Einigkeit herrschte zwischen Merkel und Kurz auch darin, dass den Ländern des Westbalkans weiter eine EU-Perspektive gegeben werden müsse. Der "europäische Einfluss" in der Region dürfe nicht verloren gehen, forderte Kurz. Sonst würden sich dort andere Einflüsse breitmachen, sagte der ÖVP-Chef in Anspielung auf entsprechende Avancen Russlands oder Saudi-Arabien und der Türkei im Balkanraum.

Die Konferenz kam nicht ohne Verweis auf den Altersunterschied der beiden aus - kein Wunder, hatten Deutschlands Medien das Treffen im Vorfeld als Meeting zwischen der dienstältesten Kanzlerin und dem jüngsten Kanzler tituliert. "Ja, ich bin jung", sagte Kurz auf die Frage einer Journalistin. Aber: Es werde von Tag zu Tag besser. Merkel sah die Frage pragmatisch: "Älter werden gehört zum Leben dazu. Vielen Dank!"

(APA/Red.)