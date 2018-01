Pathos und Nervosität bei den Sozialdemokraten

Wien/Berlin. Ohne Pathos geht es nicht bei der SPD. In einem „Bild“-Interview gab Sigmar Gabriel, Ex-SPD-Chef und Außenminister, den Ton vor: „Es ist nicht übertrieben: Am kommenden Sonntag schaut nicht nur Europa gebannt auf den SPD-Parteitag, sondern viele Menschen weit darüber hinaus.“ Es ist eine Paraphrase auf Ernst Reuter, den SPD-Bürgermeister zur Zeit der Berliner Luftbrücke 1948: „Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt.“

Angela Merkel demonstrierte bei der Pressekonferenz mit Sebastian Kurz nach außen hin Gelassenheit, indem sie sich auf das Verantwortungsbewusstsein der Sozialdemokraten berief. Doch reihum wächst die Nervosität vor dem Sonderparteitag in Bonn, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden wird. Carsten Schneider, Nummer zwei der SPD im Bundestag, ortet „ehrliche Sorge um den Fortbestand“ der Partei. Generalsekretär Lars Klingbeil versuchte zu kalmieren: „Ich halte es für völlig falsch, inhaltliche Fragen mit Personalfragen zu verknüpfen.“ Sollten die Parteitagsdelegierten jedoch den Daumen senken, wird wohl auch der Kopf des SPD-Chefs Martin Schulz rollen.

Schulz zeigt sich dennoch zuversichtlich. Er wirbt an der Basis von Nordrhein-Westfalen bis Bayern für Koalitionsverhandlungen. Um die verdrossenen Mitglieder milde zu stimmen, schlug er sogar vor, die Bilanz der großen Koalition zur Halbzeit zu evaluieren. Er will so offenbar ein Ausstiegsszenario schaffen. Nicht nur Bayerns SPD-Vorsitzende glaubt: „Es wird knapp.“ (vier)

