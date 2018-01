Serbien fordert rasche Aufklärung

Belgrad. Der Mord am prominenten serbischen Politiker Oliver Ivanović in der Stadt Mitrovica im Nordkosovo sorgt für diplomatsche Spannungen. Die serbische Regierung in Belgrad hat nun die Fortsetzung des Normalisierungsdialogs mit der Kosovo-Regierung in Prishtina an die Aufklärung des Attentats geknüpft. Der Dialog könne erst danach wieder aufgenommen werden, erklärte Marko Djurić, Leiter des serbischen Regierungsbüros für den Kosovo, gegenüber dem TV-Sender RTS.

In Brüssel hätten bereits am Dienstag die technischen Gespräche zwischen Belgrad und Prishtina nach fast einem Jahr Pause wieder aufgenommen werden sollen. Die Verhandlungen wurden nach dem Mordanschlag auf Ivanović aber unterbrochen. Der serbische Politiker war am Dienstag kurz nach 8.00 Uhr am Eingang zum Büro seiner Partei in Nord-Mitrovica erschossen worden. Ermittler gehen davon aus, dass die Schüsse aus einem vorbeifahrenden Wagen abgefeuert wurden. Der Chefankläger in der Region Mitrovica, Shyqeri Syla, erklärte, dass derzeit die Sicherheitskameras am Tatort untersucht würden. Wer für das Attentat verantwortlich ist, war zunächst unklar. Ivanović hatte sowohl unter Kosovo-Albanern als auch unter Serben Feinde.

Reise nach Mitrovica

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić kündigte an, am Wochenende in den Kosovo reisen zu wollen. Laut der staatlichen Presseagentur Tanjug soll Vučić am Samstag Vertreter der serbischen Gemeinschaft in Nord-Mitrovica sowie in Gračanica und Laplje Selo, der serbischen Enklave unweit der Hauptstadt Prishtina, treffen.

Ob Vučić auch die Regierung des Kosovo offiziell von seinen Reiseplänen informierte, war zunächst noch unklar.

Nach dem Krieg Ende der 1990er Jahre, einer internationalen Verwaltung und internationalen Verhandlungen hatte sich der Kosovo 2008 zu einem von Serbien unabhängigen Staat erklärt. Belgrad erkennt das aber nach wie vor nicht an.

Mehrere hundert Einwohner im vorwiegend von Serben bewohnten Norden Mitrovicas verabschiedeten sich am Mittwochvormittag von Ivanović. Eine lange Menschenkette bewegte sich vom Sitz der Partei des getöteten Politikers im Stadtzentrum, wo seine Leiche am Dienstagnachmittag aufgebahrt worden war, in Richtung Stadtausfahrt.

Es war geplant, Ivanovićs Sarg nach Belgrad zu überführen. Dort soll heute, Donnerstag, das Begräbnis des ermordeten Politikers stattfinden. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)