Bulgarien gegen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei

Bulgariens Botschafter in Wien, Ivan Sirakov, hat sich am Mittwochabend in Wien gegen einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausgesprochen. Dies "sei nicht im Interesse der EU", mit Ankara müsse aber "offen und ehrlich gesprochen werden". Die EU-Integration der Westbalkanländer wolle Sofia forcieren, dies sei eine der Prioritäten der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft.

Bulgarien wolle den sechs Ländern (Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Albanien und der Kosovo) jedenfalls die Botschaft geben, "dass ohne sie Europa nicht vollständig wäre", betonte Sirakov bei der Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Dazu brauche es auch, trotz eines wegen des Brexits um elf bis 14 Milliarden geringeren Budgets, Infrastrukturprojekte in der Region, wie Autobahnen, Pipelines und direkte Flugverbindungen.

Der "Westbalkan ist für Sicherheit und Wohlergehen Europas sehr wichtig", so Sirakov. Bulgarien trete ebenso wie Österreich für strenge Kontrollen der Außengrenzen und Rückführungen ein, doch "wir brauchen die Türkei für diesen Prozess", so der Botschafter vor dem Antrittsbesuch von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in Sofia. Kneissl trifft am Donnerstag ihre Amtskollegin Ekaterina Sachariewa und den bulgarischen Staatspräsidenten Rumen Radew.

(APA/DPA)