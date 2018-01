Putins Stichwortgeber Dugin kommt nach Wien

Alexander Dugin, der umstrittene russische Publizist und Verbreiter rechter, antiwestlicher Theorien, wird in der kommenden Woche zwei Auftritte in Wien absolvieren. Dugin wird am Donnerstag und Freitag Vorträge über die Zukunft Europas und seine Kritik am Liberalismus halten und sich danach den Fragen des Publikums stellen. Organisators des Events: die Website bachheimer.com, die von Ökonomen Thomas Bachheimer gegründet wurde. Der Veranstaltungsort wird geheim gehalten. Nur wer sich anmeldet, erfährt mehr. Und muss 30 Euro mitbringen. So viel kostet der Eintritt am Donnerstag.