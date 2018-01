Teures Willkommensgeschenk: Macron lässt Theresa May abblitzen

"Ich bin weder hier um zu bestrafen, noch um zu belohnen." Mit diesen Worten machte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seiner Staatsreise in Großbritannien klar: Das kostspielige Willkommensgeschenk der britischen Premierministerin Theresa May werde keinen Einfluss auf seine Einstellung zum Brexit haben. Die Regierungschefin hatte ihrem Gast bei dem Besuch in der Königlichen Militärakademie in Sandhurst angeboten, mit umgerechnet etwa 50 Millionen Euro die Sicherheit an den Grenzen zu stärken - und hatte sich im Gegenzug Zugeständnisse bei den Brexit-Verhandlungen erhofft.

Die Amtskollegen auf beiden Seiten des Ärmelkanals beschlossen "zusätzliche Maßnahmen" für Calais und andere Grenzorte. Die vereinbarte Millionenzahlung werde in Zäune, Überwachungskameras und Erkennungstechnologie investiert, sagte May.

Das neue Abkommen zur Grenzsicherung von Sandhurst löst den 15 Jahre alten Vertrag von Touquet ab, der gemeinsame Kontrollen ermöglichte. In weiteren Vereinbarungen aus den Jahren 2009, 2010 und 2014 verpflichtete sich Frankreich, Grenzübertritte von Flüchtlingen nach Großbritannien zu verhindern - vor allem in der Umgebung des Eurotunnels in Calais. Mit britischer Hilfe wurden Zäune und Überwachungsanlagen gebaut. Kritiker argumentieren, faktisch habe sich damit die britische Grenze nach Frankreich verschoben.

Briten wollen Außengrenze verteidigen

Für London ist das neue Abkommen entscheidend, da nach dem Brexit die Grenze zur EU im Ärmelkanal verläuft. Macron nannte die Vereinbarung am Donnerstag den "Sandhurst-Vertrag" und sagte: "Was unsere Leute in Calais ertragen müssen, ist nicht zufriedenstellend." Bei dem Vertrag handle es sich um ein bilaterales Abkommen, unabhängig von jeglichen Brexit-Vereinbarungen mit der EU, stellte Macron klar. Frankreich hatte auf größere Finanzhilfen aus Großbritannien gedrungen, damit Flüchtlingen das Überqueren des Ärmelkanals per Zug oder Fähre unmöglich gemacht wird.

Macron hat sich den Kampf gegen die illegale Einwanderung auf die Fahnen geschrieben. Frankreich hatte im vergangenen Jahr eine neue Höchstzahl von mehr als 100.000 Asylbewerbern verzeichnet, das war ein Zuwachs von gut 17 Prozent. Macron fordert deshalb Zugeständnisse von London. Nach Angaben aus dem Elysee-Palast geht es unter anderem um die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen oder von Flüchtlingen, die bereits Familienangehörige in Großbritannien haben.

Macron bleibt in Sachen Finanzen hart

Auch in einer anderen Sache verteidigte Macron die Linie der EU: Er lehnte Ausnahmeregelungen für den britischen Finanzsektor nach dem Austritt des Königreichs aus der EU ab. Es könne keinen gesonderten Zugang zur EU geben. "Wenn Sie Zugang zum Binnenmarkt wollen, einschließlich der Finanzdienstleistungen, tun Sie sich keinen Zwang an. Aber das bedeutet, dass Sie auch zum Haushalt beitragen und die europäische Rechtsprechung anerkennen müssen." May entgegnete, sie akzeptiere, dass ihr Land nach dem Brexit "kein vollständiges Mitglied" des EU-Binnenmarkts mehr sein werde. Aber es sei in beiderseitigem Interesse, "weiterhin gute Wirtschaftsbeziehungen zu haben".

Die Briten haben ausgeschlossen, sich auf ein Brexit-Abkommen einzulassen, bei dem sie weiter ins EU-Budget einzahlen und die vier Grundfreiheiten der Staatengemeinschaft für Arbeitnehmer, Kapital, Güter und Dienstleistungen respektieren. Stattdessen wirbt May für ein Freihandelsabkommen, das nur die Bereiche Güter und Dienstleistungen umfasst.

(APA/dpa/Reuters)