SPD stolpert Richtung Merkel

Bonn. Sie haben es in der Hand. Im Wortsinn. Das politische Schicksal von SPD-Chef Martin Schulz, vielleicht auch jenes von Kanzlerin Angela Merkel hängt jetzt davon ab, ob die Delegierten im World Conference Center (WCC) zu Bonn ihre roten Stimmkärtchen heben, ob sie für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU stimmen, so wie es ihnen die Parteiführung empfohlen hat. 362 Delegierte votieren mit „Ja“, 279 mit „Nein“. Neuwahlen sind damit abgewendet. Vorerst. Aber dieser Sieg fällt wohl zu knapp aus, um Schulz zu stärken und die zerrissene Partei zu versöhnen. Und er ist teuer erkauft. Der SPD-Chef hatte den Skeptikern zuvor Zugeständnisse gemacht und Nachbesserungen in den Verhandlungen mit CDU/CSU versprochen.

Rebellion gegen GroKo

Der Widerstand gegen die Große Koalition (GroKo) im alten Bonner Regierungsviertel am Rheinufer trug an diesem Sonntag rote Zipfelmützen. Eine selbstironische Anspielung: Alexander Dobrindt (CSU) hatte die Groko-Gegnerschaft in der SPD als „Zwergenaufstand“ verhöhnt. Steve Hudson (48) hat auch eine Mütze auf. Der gebürtige Brite, glühender Anhänger des linken Jeremy Corbyn. ist Vorsitzender des Vereins „NoGroko“. Noch vier Jahre als Juniorpartner an der Seite Merkels „und die SPD ist schwächer als die AfD“, sagt er. Schräg hinter ihm liegt der alte gläserne Plenarsaal des Bundestags. Bei der letzten Sitzung hier vor der Übersiedlung nach Berlin, 1999, stellte die SPD den Kanzler.

Seither hat diese stolze Partei mehr als zehn der 20 Millionen Wähler verloren. Sie ist geschrumpft und zerrissen. Der Spalt sagt Hudson, verlaufe nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen Oben und Unten. Also zwischen den höheren Funktionären und den einfachen Mitgliedern. Die SPD-Spitze ist bereits am Abend vor dem Sonderparteitag hochnervös. Die Gastgeber, also die Führung des Landesverband Nordrhein-Westfalen (NRW), will plötzlich Nachbesserungen des Sondierungspapiers, das eigentlich schon eine Art komprimierter Koalitionsvertrag sein sollte. Ohne eine Mehrheit bei den 141 NRW-Delegierten geht nichts. Was tun?

„Heute einmal ein Zwerg sein“

Die Parteispitze schreibt ihren Antrag um, sie sucht nach Formulierungen, um den GroKo-Skeptikern eine Brücke zu bauen, ohne CDU/CSU zu verprellen. Die Sondierungsergebnisse, so heißt es nun im Antrag, seien teilweise „unzureichend“. Zur Erinnerung: Vor neun Tagen fand sie Schulz noch „hervorragend“. Schulz will nun „natürlich nachverhandeln“, etwa bei der Zwei-Klassen-Medizin oder der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen. Und beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus „müssen“ sich CDU/CSU noch bewegen, sagt Schulz. Es soll jetzt plötzlich eine „weitergehende Härtefallregelung“geben. Dass der Familiennachzug weitgehend ausgesetzt bleibt, zählt zu den größten Verhandlungserfolgen für die bayrische CSU. Viele SPD-Delegierte zweifeln, dass sich die Union noch einmal groß bewegen wird. Jörg Grabowsky zum Beispiel. Der 49-jährige Delegierte hält das Sondierungspapier für „viel zu vage“ und von einer neuen Groko nichts. Die SPD könne nur verlieren. „Alles was gut ist, verkauft Frau Merkel immer als ihren Erfolg“, sagt er.

Schulz muss viel Überzeugungsarbeit leisten. 58 Minuten redet er in „New York“, wie der große Saal im WCC heißt. Schulz sagt, es gebe eine rechte Welle in Europa – „schaut nach Wien!“. Eine SPD-Regierungsbeteiligung könne diese Welle brechen. Und natürlich redet Schulz wieder über den „Aufbruch für Europa“, den die GroKo bringe. An einer Stelle geht das gehörig schief. Schulz sagt, dass ihn Emmanuel Macron gestern angerufen habe. Gelächter und Geraune im Saal. Seine Kontakte nach Paris hat der SPD-Chef einmal zu oft betont. Ein Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten hört Schulz oben auf der Tribüne zu. Er ist für die GroKo. Und er ist nervös. Schulz müsste viel stärker die Argumente der GroKo-Gegner kontern, findet er. Er tut dies nur einmal: „Wer sagt denn, dass Neuwahlen nicht den rechten Rand stärken?“, fragt Schulz rhetorisch in Anspielung auf das Argument, wonach die AfD von vier weiteren Jahren Schwarz-Rot profitieren würde. Der Applaus für Schulz fällt verhalten aus. Vor zehn Monaten gab es noch „Jetzt ist Schulz“-Plakate und minutenlange Standing Ovations. Jetzt steht niemand auf. Reicht das für ein „Ja“?

Auftritt Kevin Kühnert. Der Jusos-Chef ist der Anführer des „Zwergenaufstands“, Die Kehrtwendungen der Parteispitze, weg vom kategorischen Nein zur GroKo nennt er „wahnwitzig“ und beklagt den „immensen Vertrauensverlust“ der SPD. Der 28-Jährige argumentiert geschickt: Er verteufelt das Sondierungsergebnis nicht, lobt sogar „Verhandlungserfolge“. Aber es reiche eben nicht. Mit Wortwitz ruft er also zum Nein zur GroKo auf: „Heute einmal ein Zwerg sein, um künftig wieder Riesen sein zu können.“ Es gibt lauten Applaus, Gejohle von den Jusos-Anhängern.

Jetzt muss eine Ex-Jusos-Chefin die Stimmung drehen: Andrea Nahles gegen Kühnert. Die Fraktionschefin redet sich heiser, schlägt aufs Pult. „Wir geben uns doch nicht auf, wenn wir mit anderen über eine Regierung reden“, brüllt sie ins Mikrofon. Wenn die SPD Neuwahlen verursache: „Dann zeigen uns die Bürger den Vogel“. Wir werden verhandeln bis es „quietscht“. Die kämpferische Rede gefällt den Genossen. Am Ende reicht das für ein knappes Ja, zumal die Spitze ja nur „verhandeln“ will. Ausgemacht ist noch nichts. Über einen Koalitionsvertrag müssen die Mitglieder abstimmen. Aber vorerst schleppt sich die SPD lustlos und tief gespalten Richtung GroKo.