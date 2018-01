Trump nominiert Tech-Unternehmer als neuen US-Botschafter in Österreich

US-Präsident Donald Trump hat den Kalifornier Trevor Traina als nächsten US-Botschafter in Österreich nominiert, gab die Pressestelle des Weißen Hauses am Dienstag in einem Schreiben bekannt. Traina folgt damit Alexa Wesner nach. Der Botschaftsposten in Wien war seit der Angelobung Donald Trumps am 20. Jänner 2017 vakant.

Der 49-jährige ist in der Tech-Branche tätig und Gründer mehrerer Startups. 1996 gründete er die Preis-Vergleichsplattform CompareNet, das Microsoft 1999 um 100 Millionen Dollar erwarb. Er ist zudem Mitgründer der Buchungsplattform IfOnly, die Kunden Aktivitäten und Treffen mit Persönlichkeiten vermittelt und deren Erlös an wohltätige Zwecke geht.

Traina bezeichnete sich in einem Interview mit dem Magazin "Forbes" aus dem Jahr 2014 selbst als passionierten Kunstsammler und Philantrop. "Philantropie war meiner Familie immer sehr wichtig", sagte er damals.

Der in San Francisco Ansässige war unter anderem im Fine Arts Museum in San Francisco und im Kunstmuseum der Universität Princeton als Berater tätig. 1990 schloss er sein Politikwissenschaftsstudium an der Princeton-Universität ab. Später studierte er am Saint Catherine's College in Oxford und an der Universität Berkeley in Kalifornien.

Schon sein Großvater, Wiley T. Buchanan Jr., diente unter Ex-US-Präsident Dwight D. Eisenhower als Botschafter in Österreich und in Luxemburg.

Entrepreneur Trevor Traina receives ambassador nomination for Austria -

https://t.co/KlnOQmoqJM via @sfchronicle — Dietmar Muhlbock (@deltamikeplus) 23. Januar 2018

>>> Bericht im "San Francisco Chronicle".

>>> Interview in "Forbes".

(red.)