Trotz "Scheißloch"-Sager: Ugandas Präsident "liebt" Trump

Jene Aussage hinter verschlossenen Türen im Oval Office, bei der US-Präsident Donald Trump kürzlich die Staaten Afrikas en gros sowie Haiti und El Salvador konkret als "Shithole-Countries" bezeichnet haben soll, wird in den genannten Ländern bisweilen lockerer genommen als im Westen: Zumindest sagte Ugandas Staatschef Yoweri Museveni am Mittwoch, er "liebe" Trump. Amerika habe "einen der besten Präsidenten jemals", meinte der 73-jährige Langzeitherrscher in einer Rede vor Vertretern ostafrikanischer Länder in Kampala.

"Ich liebe Trump. Ich liebe Trump, weil er Afrikanern gegenüber ehrlich ist." Afrikaner, so setzte der Präsident fort, müssten ihre Probleme selbst statt mit fremder Hilfe lösen, und stark sein.

Nach Berichten von US-Medien soll Trump bei einem Treffen mit Senatoren vor zwei Wochen gefragt haben, warum die USA so viele Menschen aus "Scheissloch-Staaten aufnehmen müsste (das Orginal "Shithole" wird in deutschsprachigen Medien peinlich berührt meist abgemildert als "Drecksloch" übersetzt). Es ging um den Aufenthaltsstatus von Haitianern, Salvadorianern und Afrikanern. Trump soll weiter gefragt haben, wieso nicht mehr Zuwanderer aus wohlhabenden Staaten wie Norwegen kämen.

Trump schrieb später auf Twitter, es seien in der Tat "harte Worte" gefallen, aber nicht solche wie "Shithole". Aus mehreren afrikanischen Ländern kam scharfe Kritik, Südafrika und Botswana bestellten die US-Botschafter ein.

(APA)