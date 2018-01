Renzi träumt von einer Rückkehr an die Macht

Rom. Matteo Renzi träumt. Von der Macht. Davon, dass er seine Partei neu erfinden wird. Eine Bewegung wie die, die Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten gemacht hat, so etwas stellt sich Renzi auch für sich vor. Bei der Parlamentswahl am 4. März will er mit seinem Partito Democratico 40 Prozent erreichen. Das träumt er nicht nur, das sagt er auch öffentlich. Wenn er einen bescheidenen Moment hat, spricht er auch nur von 30 Prozent. Dabei steht der Partei des 43-Jährigen aber vor allem einer im Wege: er selbst. Denn nachdem Renzi nach dem verlorenen Verfassungsreferendum vom 4. Dezember 2016 als Ministerpräsident Italiens zurückgetreten war, ist der Partito Democratico meilenweit von einer Neuerfindung entfernt. Die Zankhähne innerhalb der Partei schaffen es nicht, sich zusammenzuraufen. Ganz im Gegenteil: Die Gräben sind tiefer als je zuvor. Und ob Renzi überhaupt als Spitzenkandidat der Linken aufgestellt wird, steht derzeit in den Sternen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)