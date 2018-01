Der Besuch des Friedensbringers

Buenos Aires/Bogotá. Fern der Heimat gilt der Prophet noch was. Wenn Juan Manuel Santos am Freitag Österreich mit einem offiziellen Staatsbesuch beehrt, dann dürfte Kolumbiens Präsident auch als Träger des Nobelpreises empfangen werden, den er verliehen bekam für seine Verdienste um jenen Frieden, dem er alles andere unterordnete. Dass Santos' Zustimmungswerte daheim auf unter 15 Prozent gerutscht sind, dürfte weder den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen noch den Bundeskanzler Sebastian Kurz irritieren. Beide werden mit allen Ehren den Mann empfangen, der den längsten Krieg in der Geschichte des amerikanischen Kontinents beendete.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)