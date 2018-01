Jiří Drahoš: Der Anti-Zeman aus der Akademie

Prag. Angst hat er nicht, das muss man Jiří Drahoš lassen. Als er vor knapp zwei Wochen in die Stichwahl der tschechischen Präsidentschaftswahl einzog, forderte er Miloš Zeman auf, sich nun auch in zwei Fernsehduellen zu stellen. Wohl wissend, dass derlei Veranstaltungen in Tschechien, mit kreischendem Publikum und meist überforderten Moderatoren, wie gemacht für seinen Gegner sind. Zeman ist eine „Rampensau“, setzt auf seine rhetorische Begabung und seinen Witz, weiß einen großen Saal über Stunden locker allein zu unterhalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.1.2017)