Der grüne Messias von der Ostsee

Berlin. So eine persönliche Website kann viel darüber verraten, wie sich jemand sieht. Oder wie er gesehen werden will. Einmal posiert Robert Habeck mit der Bierflasche in der Hand. Der Blick ist nachdenklich. Der Querdenker. Dann wieder sieht man ihn betont leger, das T-Shirt unter dem Sakko wie so oft nur schlampig in die Jeans gesteckt. Die fleischgewordene Lässigkeit sozusagen. Wenn nicht alles schiefgeht, werden die Grünen Habeck heute zu ihrem neuen Chef wählen. An der Basis fliegen dem Umweltminister aus Schleswig-Holstein jedenfalls die Herzen zu. Und auch der Hauptstadtpresse gefällt der Buchautor und Philosoph, der noch dazu ziemlich gut und etwas verwegen aussieht.