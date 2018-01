Davos: Der lauteste Cheerleader der Welt

Schon eineinhalb Stunden vor dem Beginn seiner Rede drängeln sich mehrere Hundert Teilnehmer des wichtigsten und größten Wirtschaftskongresses der Welt – vom G7-Treffen einmal abgesehen – vor dem Kongresszentrum, um einen (guten) Platz im großen Saal zu ergattern. Bei großen Popkonzerten und Fußballspielen geht es ähnlich zu, nur hat dort keiner einen Anzug an. Donald Trump hat sich als Redner angekündigt und sorgt für wesentlich mehr Andrang als die anderen Regierungschefs.

Kein anderer Politiker wurde in den vergangenen Tage so intensiv und häufig besprochen wie Trump. Kommt er? Kommt er nicht? Und wenn ja mit wem und wie vielen? Mit wem wird er reden? Und wem nicht? Eigentlich sind die Kritiker am Forum in der Überzahl – die Verteidiger des freien Welthandels und der Globalisierung. Die Weltelite, die Trump im Wahlkampf aufs Korn genommen und durch diese Abgrenzung auch gewonnen hatte.

Manche Teilnehmer wollten früher abreisen wie Angela Merkel, die Termingründe vorschieben konnte (Koalitionsverhandlungen!). Doch beim Forum war man dann froh, dass am letzten, personell schon ausgedünnten Freitag mit Trump ein Publikumsmagnet antrat. Und auch aus dem Plan mancher, den Saal zu verlassen, wenn Trump auf der Bühne erscheine, wurde nichts. Man hatte sich schließlich so lange angestellt.

Der Elefant im Zirkus

Wenn Davos der Zirkus der Welt(wirtschaft) ist, dann ist Trump das dazugehörige Zirkuspferd. (Oder vielleicht eher ein Elefant? Die sind in Europas Zirkussen mittlerweile passé.)

Und Trump spielt seine Rolle gut: Von einer pompösen Musikkapelle begrüßt, weiß der US-Präsident zunächst nicht ganz genau, wohin er auf der Bühne gehen soll. Gelächter. Hunderte halten ihre Smartphones in die Höhe, fotografieren und filmen. Die ersten zarten Buhrufe erklingen, als Trump von – dem wie immer elegant höflichen – Präsidenten Klaus Schwab gelobt wird. Trump spricht dann so, als habe er schon fünf Jahre Amtszeit hinter sich, ganz unbescheiden reklamiert er Wirtschaftswachstum und den Höhenflug der Wall Street für sich. „Wir haben Menschen wieder Zugang zum amerikanischen Traum gegeben.“ Die USA seien wieder wettbewerbsfähig und offen für Investitionen. In seiner einjährigen Arbeitszeit seien 2,4 Millionen Jobs geschaffen worden.

Bescheidenheit ist seine Sache nicht, aber er hält sich merklich zurück und spielte den freundlichen Onkel aus Amerika, der seine Ware preist: „Nie war die Zeit besser, um einzustellen, zu wachsen und zu investieren“, sagt Trump. „Jetzt ist die perfekte Zeit, ihren Betrieb und ihre Investitionen in die Vereinigte Staaten zu bringen.“ Er sehe sich als Cheerleader für die USA, jeder Regierungschef sollte das sein. Er mache das gerne: Zumindest akustisch, möchte man hinzuführen.

Dann argumentiert er das sensibelste Thema von Davos und verteidigt seine Ankündigung, Schutzzölle auf bestimmte Importe aus China und anderswo einzuführen. „Ich werde Amerika immer voranstellen. Das sollten alle Staatsführer für ihre Länder tun. Aber es heißt nicht Amerika alleine. Wir treten immer für den freien Markt ein, aber er muss fair sein. Wenn andere Länder nicht fair wirtschaften, werden wir nicht wegschauen.“ Aber Trump hält sich eine Hintertür offen: Die USA würden über Freihandelsabkommen mit vielen Ländern nachdenken, darunter auch den TPP-Ländern. „Vielleicht auch als Gruppe“, sagt Trump.

Irgendwie hatten die Davos-Teilnehmer, die hohe Summen für ihre Teilnahme am Forum zahlen, einen anderen Trump erwartet, einen der schimpft und beleidigt, doch der Davos-Trump ist anders: Er versucht sich sogar in Selbstironie. Er habe nie verstanden, warum er Zeit seines Lebens überproportional viel Aufmerksamkeit der Medien erhalten habe. „Aber irgendwer kann mir das sicher einmal erklären.“ Aber als er noch in der Wirtschaft gewesen sei, sei ihm das sehr recht gewesen. Erst seit seiner Kandidatur seien die Medien gemein und – ja – Fake. Auf diese Worte haben einige gewartet, ein kleiner Buh-Chor hebt an, aber klingt fast fröhlich. Dass die Agenturen danach titeln, es habe laute Buhrufe gegen Trump gegeben, entspricht nicht ganz dem Geschehen und wird das schiefe Medien-Bild Trumps nicht geraderücken.

„15 neue Freunde“

Für Trump ist es auch eine persönliche Genugtuung: Er hätte sich als Bauunternehmer offenbar immer eine Einladung nach Davos gewünscht. Doch sie blieb dem lauten Selbstdarsteller versagt, nun fliegt er mit einer ganzen Armada an Helikoptern ein und lädt 15 der weltweiten wichtigsten CEOs zum Dinner ein. „Nun habe ich 15 neue Freunde“, sagt Trump: Die hatten ihn tatsächlich für seine Steuersenkungen gelobt. Sein Ego scheint in Davos weitergewachsen zu sein. Zumal er nicht gesehen hatte, dass Emmanuel Macron im Gegensatz zu ihm echte Standings Ovations erhalten hatte. Und nicht nur von anwesenden Landsleuten.

In einem politisch wichtigen Bereich sind Trump und viele der Davoser Manager völlig anderer Meinung: Letztere plädierten für Migration, für offene Arbeitsmärkte, für weitere Globalisierungsschritte. Trump nennt die bisherige Migrationspolitik ein Konzept der Vergangenheit und lobt sich selbst dafür, Konzerne wie Apple dazu gebracht zu haben, Firmenteile und damit Arbeitsplätze wieder in die USA zu verlegen. Dass zahlreiche global agierende Unternehmen zwar offiziell wieder in die USA zurückkehren, aber die in den USA zu wenig vorhandenen IT-Fachkräfte einfach in Subunternehmen in Indien und anderswo beschäftigen, wie es ein CEO im Gespräch mit der „Presse“ formuliert, sagt Trump nicht. Vielleicht will er es auch nicht wissen. Nach seiner Ansprache flog Trump sofort davon. Ob er er wiederkommt, darüber rätselten viele in Davos. Eher schon.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)