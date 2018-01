Eine Verfassung für Syrien in Sotschi

Sotschi/Damaskus. Die nächste Runde bei den Syrien-Friedensgesprächen im russischen Sotschi: Am Montag kam der UN-Sondergesandte für das Bürgerkriegsland, Staffan de Mistura, in Sotschi an. Insgesamt werden laut russischen Medien mehrere Hundert Vertreter der syrischen Regierung und der gemäßigten Opposition in Russland erwartet.

Unter der Federführung von de Mistura soll ab Dienstag eine neue Verfassung für Syrien erarbeitet werden. Teile der syrischen Opposition boykottieren die Verhandlungen ganz, aber auch die Kurden nehmen offenbar nicht als Organisation an den Friedensgesprächen teil. Der Kreml-Sprecher sagte dazu: „Das schmälert die Bedeutung des Kongresses nicht.“ Neben Russland sind die Türkei und der Iran die Initiatoren der Verhandlungen.

Die aktuelle Runde in Sotschi wird von den blutigen Ereignissen in Syrien überschattet. In der Provinz Idlib starben bei Luftangriffen seit dem Wochenende mindestens 33 Menschen, mehr als zwei Dutzend Opfer forderte auch der türkische Einmarsch in die von Kurden verwaltete Region Afrin. In Sotschi sei keine Lösung möglich, solange Menschen aus der Luft angegriffen würden, teilte die kurdische Autonomieverwaltung mit. Bei türkischen Angriffen ist offenbar auch ein uralter hittitischer Tempel schwer beschädigt worden.

Deutsche Panzer gegen YPG

Der türkische Einsatz gegen die Kurden in Syrien ist auch in Deutschland ein großes Thema: Die Türkei hat dem Berliner Wirtschaftsministerium nun bestätigt, dass sie deutsche Leopard-2A4-Panzer einsetzt. Bereits zuvor waren auf Bildern der Offensive gegen die YPG, die syrische Schwesterorganisation der PKK, die deutschen Panzer zu sehen. Die Bundesregierung äußerte sich zum Einsatz bislang sehr zurückhaltend. Zuletzt hat Berlin die Rüstungsexporte an die Türkei zurückgefahren. (ag.)

