Wien/Budapest. Unangenehmen Fragen wollte sich Ungarns Premier, Viktor Orbán, in Wien eigentlich gar nicht erst aussetzen. Nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz am heutigen Dienstag war ursprünglich keine Pressekonferenz vorgesehen und davor lediglich ein Fototermin. Doch das erschien dem Gastgeber dann doch etwas zu unkommunikativ. Und so ließ sich Orbán aufgrund des großen Medieninteresses überreden, nach dem Arbeitsessen mit Kurz wenigstens eine Erklärung abzugeben – und vier Fragen zuzulassen.

Besonders auskunftsfreudig wäre Orbán diesmal an sich nicht gewesen. Interviewwünsche hat er abgelehnt – und sein Regierungssprecher Zoltan Kovács ein für Montag angesetztes Rendezvous mit Medienleuten abgesagt.

Dabei hätte Orbán Zeit genug in Wien. Geplante Ankunftszeit des ungarischen Premiers war bereits am gestrigen Montag um 18.20 Uhr am Wiener Hauptbahnhof. Orbán wollte diesmal mit dem Zug kommen – wie ein normaler Bürger; Ungarn wählt am 8. April, da können volksnahe Bilder helfen.

Schüssel, Busek im Kalender

Die Betten aufgeschlagen wurden für ihn in der ungarischen Botschaft. Und dorthin, in die Bankgasse, sollte heute, Dienstagfrüh, auch sein erster Gesprächspartner pilgern, der Ex-Vizekanzler und Vorsitzende des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa, Erhard Busek. Er ist nicht der einzige frühere ÖVP-Chef, den Orbán in Wien zu Gesicht bekommt. Auch mit Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel ist ein Treffen geplant, abends im Hotel Sacher. Und im Erzbischöflichen Palais wird nachmittags Kardinal Christoph Schönborn die Pforten für Orbán öffnen.

Danach soll der Premier in der ungarischen Botschaft FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Infrastrukturminister Norbert Hofer empfangen. Nach dem Gespräch sind gemeinsame Statements vor einer kleinen Journalistengruppe geplant. Im Mittelpunkt steht Orbáns mittägliche Begegnung mit Kurz. Der mit russischer Hilfe geplante Ausbau des Atomkraftwerks Paks, gegen den die Bundesregierung vor dem Europäischen Gerichtshof klagt, dürfte dabei nur ein Randthema sein.

Paks sei nebensächlich, sagt ein Orbán-Berater. „Es war klar, dass die Österreicher das aus innenpolitischen Gründen machen, wir hatten nur gebeten, uns rechtzeitig zu informieren. Das haben sie getan.“ Auch die von Österreich angestrebte Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland sieht Ungarn gelassen. Budapest verlässt sich da auf die Brüsseler Kommission, die derlei Maßnahmen in zwei ähnlichen Fällen als EU-rechtswidrig gebrandmarkt hat.

Inhaltlich, so heißt es im Umfeld von Orbán und Kurz, werde es vor allem um Europapolitik gehen. Vor dem nächsten EU-Gipfel wollen sich die beiden Regierungschefs in Grundfragen der EU abstimmen. Auf fast einer Linie liegen sie in Migrationsfragen. Beide treten für den Schutz der EU-Außengrenze ein und halten wenig (Kurz) bis gar nichts (Orbán) von Verteilungsquoten für Flüchtlinge. Und beide favorisieren die Option IV, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im März im Weißbuch zur Zukunft Europas aufgezeigt hat: Weniger EU, dafür aber effizienter, lautet ihr Subsidiaritätsmotto. Darauf haben sich Kurz und Strache in ihrem Regierungsprogramm festgelegt. Und die vier Visegrád-Länder Ungarn, die Slowakei, Polen und Tschechien (V4) schlugen zuletzt bei einem Treffen in Budapest ähnliche Töne an, auch sie setzen auf starke Nationalstaaten und wettern gegen die schleichende Zentralisierung der EU.

Mit Interesse hat man in Budapest zudem die Passagen zu China, Russland und der Türkei im österreichischen Regierungsprogramm gelesen. Ungarn möchte die wirtschaftlichen Beziehungen zu allen drei Mächten ausbauen und die EU-Sanktionen gegen Russland lieber heute als morgen aufheben.

Orbán will Europas Politik mitgestalten und versucht in Kooperation mit den Visegrád-Staaten möglichst viel Gewicht in die Brüsseler Waagschale zu werfen. Und Kurz sieht er dabei als potenziellen Partner. Ihm schweben konkrete gemeinsame Initiativen vor, etwa beim EU-Außengrenzschutz.

Keine „deutsche Provinz“ mehr

Österreichs Regierungschef ist kooperationsbereit. Er hat sich zuletzt bei Besuchen in Brüssel und Berlin als Brückenbauer zwischen den V4 und dem Rest Europas positioniert. Doch vereinnahmen lassen will sich der ÖVP-Chef von Orbán nicht. Eine Einladung des ungarischen Premiers, gleich nach der Angelobung nach Budapest zu reisen, schlug Kurz aus. Doch zu einem Gegenbesuch in Budapest könnte es schon bald kommen. Vorher noch, am 1. März, wird Außenministerin Karin Kneissl in Ungarns Hauptstadt fahren.

Von Orbán wird der Spruch kolportiert, Österreich sei kaum mehr als „eine deutsche Provinz“. Insofern fahre er selten nach Wien, denn es sei eigentlich passender, den Regionalverwaltungsvorsitzenden des Komitats Vas zu schicken, wenn es etwas zu besprechen gebe. Ob wahr oder gut erfunden: Seit dem Amtsantritt von Kurz hat sich der Ton geändert. „Es gibt großen Respekt“, sagt ein ranghoher Mitarbeiter Orbáns. Und: „Die Zeiten sind vorbei, dass Deutschland Österreich sagen konnte, was gut und richtig ist.“ Wien, so empfindet man, hat sich von Berlin emanzipiert, will eigenständig und selbstbewusst europäische Politik gestalten. Und vor allem darüber will Orbán mit Kurz reden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2018)