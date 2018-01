Russischer Syrien-Kongress will neue Verfassung

Der von Russland veranstaltete "Kongress der Völker Syriens" hat sich für die Berufung einer Verfassungskommission ausgesprochen. Die Vertreter von Regierung und gemäßigter Opposition machten bei dem Treffen in Sotschi am Dienstag sogar Vorschläge, wer an der neuen Verfassung mitarbeiten solle.

Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, kündigte eine rasche Prüfung an, wie die Kommission im Rahmen der Genfer Friedensgespräche eingerichtet werden könne. "Syrien kann nicht warten", sagte er.

Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte: "Wir erwarten jetzt von den Vereinten Nationen Ergebnisse, die sich auf die heute getroffenen Vereinbarungen stützen." Nach sieben Jahren Krieg haben Russland, der Iran und die syrische Regierung die Lage militärisch zunehmend unter Kontrolle. Moskau sah deshalb die Zeit gekommen, dass verschiedene Volks- und Religionsgruppen über die Neuordnung des Landes beraten.

Territoriale Integrität Syriens wahren

Zudem haben die Teilnehmer der Syrien-Friedenskonferenz haben gefordert, die territoriale Integrität des Bürgerkriegslandes zu wahren. Das syrische Volk alleine solle über die Zusammensetzung seiner Regierung entscheiden, heißt es in einer Abschlusserklärung des Treffens, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag.

Zugleich hätten sich die Teilnehmer auf "Grundprinzipien" verständigt, um das Land nach sieben Jahren Bürgerkrieg zu retten. Dazu gehöre ein demokratischer Weg mit Wahlen. Der Name des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad wird in der Erklärung nicht erwähnt. Die Konferenz gründete Teilnehmern zufolge auch einen 150 Mitglieder umfassenden Ausschuss, der über Änderungen der syrischen Verfassung beraten soll.

(APA/dpa)