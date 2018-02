Bürgerkriegsland Jemen steht vor der Spaltung

Präsident Abed Rabbo Mansour Hadi hüllt sich bisher im saudischen Exil in Schweigen. Anders sein Premierminister, Ahmad Obeid bin-Daghr, vor Ort. Dieser bezeichnete die Offensive der jemenitischen Separatisten in Aden, die bisher mindestens 38 Menschen das Leben kostete, als Putsch. Seit dem Wochenende halten sich der Regierungschef und sein Kabinett im Präsidentenpalast am Roten Meer verschanzt.