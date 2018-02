Wer Angela Merkel nachfolgen könnte

Kanzlerin Angela Merkel geizt mit Einblicken in ihr Seelenleben. Das war nicht immer so. Der Fotografin Herlinde Koelbl vertraute sich Merkel über Jahre hinweg an. „Ich möchte irgendwann den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus der Politik finden. Dann will ich kein halbtotes Wrack sein“, sagte sie Koelbl einmal. 20 Jahre ist das nun her. Aber der Satz gilt noch immer. Merkel will ihren Abgang selbst bestimmen. Es wäre eine Premiere. Noch hat kein Kanzler der Bundesrepublik freiwillig und rechtzeitig die Macht abgegeben – auch nicht Konrad Adenauer, der Übervater der CDU, und schon gar nicht Helmut Kohl, der Ziehvater Merkels.