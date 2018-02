Hunderttausende Griechen wehren sich gegen Kompromiss mit Mazedonien

Hunderttausende Griechen aus allen Teilen des Landes und dem Ausland haben am Sonntag in Athen gegen einen Kompromiss im Streit um den künftigen Namen des Nachbarlandes Mazedonien protestiert. Berichten zufolge trafen etwa 2.500 Busse allein aus Nordgriechenland zu der Demo vor dem Parlament ein. Die Veranstalter sprachen von 1,5 Millionen Teilnehmern, die Polizei gab ihre Zahl mit rund 140.000 an.

Der Streit um den Namen Mazedonien belastet die Beziehungen zwischen Griechenland und seinem nördlichen Nachbarn schon seit mehr als 25 Jahren. Der Konflikt reicht ins Jahr 1991 zurück, als sich die ehemalige jugoslawische Teilrepublik für unabhängig erklärte und sich den Namen Mazedonien gab. Aus griechischer Sicht ist der Name Mazedonien Teil des Nationalerbes. Athen befürchtet, der Nachbar könnte damit Anspruch auf die gleichnamige nordgriechische Provinz erheben.

Zuletzt signalisierte Ministerpräsident Alexis Tsipras jedoch Kompromissbereitschaft, um das Problem zu lösen und zum Abbau der Spannungen in der Region beizutragen. Im Gespräch sind neue zusammengesetzte Namen für den griechischen Nachbarstaat, die jedoch allesamt den Namen Mazedonien enthalten - etwa Nord-Mazedonien und Neu-Mazedonien. Die Demonstranten wehren sich jedoch gegen jeden Kompromiss, der den Namen Mazedonien enthält. An der Kundgebung am Samstag nahmen viele Familien, ältere Menschen, Kirchenvertreter, Militärs sowie mehrere Politiker teil, darunter vor allem Vertreter der konservativen Nea Dimokratia.

Theodorakis als Hauptredner

Hauptredner war der berühmte Komponist Mikis Theodorakis. Er forderte ein Referendum zu möglichen Kompromisslösungen. "Zweifellos muss die Regierung zuerst das griechische Volk fragen", sagte der im Rollstuhl sitzende 92-jährige Held des Widerstands gegen die frühere griechische Diktatur.

In einer ersten Reaktion nach Abschluss der Kundgebung erklärte Regierungschef Tsipras, das von den Organisatoren erhoffte "Erdbeben" sei ausgeblieben. Die große Mehrheit der Griechen habe eingesehen, dass sich die "großen außenpolitischen Probleme nicht durch Fanatismus und Intoleranz" lösen ließen.

Der Namensstreit mit Griechenland blockiert seit Jahren die Beitrittsgespräche Skopjes mit der Europäischen Union und der NATO. Der UN-Vermittler in dem Streit, Matthew Nimetz, zeigte sich zuletzt aber "sehr optimistisch, dass der Prozess in eine positive Richtung geht".

