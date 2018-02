Syrien: Israel schoss Raketen auf Forschungszentrum ab

Israel hat nach Darstellung aus Damaskus erneut Raketen auf ein Ziel in Syrien abgefeuert. Die Geschoße schlugen am Mittwochmorgen in einer Einrichtung in der Nähe der Hauptstadt Damaskus ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die syrische Armee berichtete. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv sagte, man wolle sich nicht zu den Berichten äußern.

Nach Angaben aus Regierungskreisen in Damaskus handelte es sich bei dem Ziel um ein Forschungszentrum im Ort Dschamraja, direkt nördlich der Hauptstadt. Die Einrichtung sei bereits früher das Ziel von israelischen Angriffen gewesen. Die syrische Luftabwehr habe auf die Raketen reagiert und einige von ihnen im Anflug zerstört, hieß es.

(APA/dpa)