Wien. In Österreich war die Große Koalition immer die Regel, in Deutschland die Ausnahme. Jetzt hat Österreich eine türkis-blaue Regierung, während Deutschland zum zweiten Mal en suite und zum dritten Mal in der Ära Angela Merkel eine „GroKo“ bekommt. Kommt es hier zum Rollentausch? Oder, anders gefragt: Verösterreichert Deutschland?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2018)