US-Regierungskreise: In Syrien über 100 prosyrische Kämpfer getötet

In Syrien hat die von den USA angeführte Koalition in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben der US-Regierung einen Angriff prosyrischer Kämpfer auf das Hauptquartier der "Demokratischen Kräfte Syriens" abgewehrt und dabei mehr als 100 Menschen getötet. Es habe sich um Kämpfer gehandelt, die auf der Seite von Syriens Präsident Bashar al-Assad gestanden seien. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen.

Die prosyrischen Kräfte hatten den Informationen zufolge das Hauptquartier angegriffen, die von den USA unterstützt wird. "Wir vermuten, dass regierungsnahe Soldaten versucht haben, Gebiete zurückzuerobern, die sich nach der Vertreibung des IS in der Hand der Demokratischen Kräfte Syriens befinden", sagte der Insider.

Wussten Russland und Iran Bescheid?

"Die Aktion war Selbstverteidigung", sagte ein Offizieller aus US-Militärkreisen dem Nachrichtensender CNN. Angreifer, die sich sogleich wieder zurückgezogen haben, seien demnach nicht im Visier der Koalition gewesen. Von den "Demokratischen Kräften" sei lediglich ein Mitglied verletzt worden, vom US-Personal niemand. Das US-Militär geht davon aus, dass die Assad-Truppen mit dem Angriff Land gewinnen wollten. In der Nähe, in Khusham, befindet sich ein Ölfeld, dass die "Demokratischen Kräfte" vom sogenannten Islamischen Staat (IS) befreien konnte.

Ob bei dem Angriff auf das Hauptquartier russische oder iranische Kräfte involviert waren, steht noch nicht fest. Moskau und Teheran unterstützen den Machthaber Bashar al-Assad. Es ist aber auch möglich, dass die Angreifer ohne Absprache mit den beiden Ländern agiert haben.

Die USA haben rund 2000 Soldaten in Syrien, die hauptsächlich mit den "Demokratischen Kräften Syriens" arbeiten, die sich aus kurdischen und arabischen Kämpfern zusammensetzt und die erfolgreich gegen den IS gekämpft haben.

(APA/DPA/Red.)