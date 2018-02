Kims seltsame Signale: Militärparade zum Sportfest des Friedens

Peking. Soldaten im Stechschritt? Hat es gegeben. Ebenso Dutzende Panzer, Lastwagen mit winkenden Soldaten und andere Militärfahrzeuge, wie sie im Konvoi an jubelnden Menschen vorbeirollen. Und doch ging es bei der Militärparade am Donnerstag in Pjöngjang anders zu als bei früheren Paraden: Nordkoreas Staatsfernsehen übertrug das Aufgebot nicht live. Und als die Bilder am Nachmittag dann doch über den Bildschirm flackerten, war die Parade vorbei. Und noch etwas fiel auf: Interkontinentalraketen, die vergangenen Male der Stolz des Militärs, wurden nur am Rande gezeigt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2018)