Israelischer Kampfjet nach Einsatz in Syrien abgestürzt

Ein israelisches Kampfflugzeug ist bei einem Einsatz in Syrien unter Beschuss geraten und anschließend in Israel abgestützt. Der F16-Kampfjet sei nach einem Angriff auf "iranische Ziele" abgestürzt, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Die beiden Piloten hätten sich mit den Schleudersitzen retten können und seien auf israelischem Gebiet gelandet, teilte ein Armeesprecher in Tel Aviv am Samstag mit. Einer der zwei sei schwer verletzt worden. Die Maschine sei wahrscheinlich nicht von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden, die Untersuchung laufe.

Ein israelischer Hubschrauber hatte den Angaben zufolge zunächst eine Drohne abgefangen, die in den israelischen Luftraum eingedrungen war. Anschließend habe der Kampfjet das "iranische Kontrollsystem" im Zentrum von Syrien bombardiert, von wo aus die Drohne gestartet worden sei. Das Flugzeug sei dann unter "massiven Beschuss" der syrischen Flugabwehr geraten. Nach Angaben der Polizei stützte der Kampfjet in der Jezreel-Ebene im Norden Israels ab.

Angehörige der syrischen Armee getötet?

Aus regierungsnahen syrischen Kreisen hieß es, bei dem Angriff Israels seien Angehörige der syrischen Armee getötet oder verletzt worden. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, die Luftabwehr habe mehr als ein Flugzeug getroffen.

Die israelischen Streitkräfte greifen seit dem Beginn des bewaffneten Konflikts in Syrien im Jahr 2011 immer wieder Ziele im Nachbarland an. In der Regel geht Israel damit gegen Waffenlieferungen des Iran an die libanesische Hisbollah-Miliz vor, die seit Jahren an der Seite der Truppen von Syriens Machthaber Bashar al-Assad kämpft.

Auf den Golanhöhen, die Israel von Syrien 1967 einnahm und besetzt hält, heulten laut israelischer Armee die Alarmsirenen. Das syrische Staatsfernsehen meldete später, im Umland von Damaskus seien Explosionen zu hören, es gebe "Berichte über eine weitere Aggression Israels".

(APA/AFP/dpa/Reuters)