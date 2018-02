Russland-Affäre: Trump blockiert Geheimdokument der Demokraten

Russland-Affäre: Trump sieht sich entlastet, "aber Hexenjagd geht weiter"

Der US-Präsident sieht sich durch das umstrittene Memorandum in den Russland-Ermittlungen entlastet. FBI-Chef Wray verteidigt in einem Brief die 35.000 Polizisten gegenüber Trumps abfällige Bemerkungen.