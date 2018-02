Eisiges Klima im Weißen Haus

Die Obamas hatten neulich wieder einmal einen ihrer raren Auftritte in der Öffentlichkeit. In der Smithsonian National Portrait Gallery in Washington enthüllte das Paar zwei farben- und lebensfrohe Gemälde in gleichsam afroamerikanischer Pracht, die den Ex-Präsidenten und seine First Lady für die Nachwelt festhalten. Dereinst werden sich auch ihre Nachfolger in der Präsidentenabteilung der Sammlung finden, und die politische Klasse in der US-Hauptstadt ergeht sich schon längst in Gerüchten darüber und malt sich aus, in welchem Stil der Künstler Donald und Melania Trump porträtieren wird.