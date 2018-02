Warum der Krieg in Syrien ausgerechnet jetzt eskaliert

Es sind alarmierende Nachrichten, die aus dem ohnehin schwer geschundenen Bürgerkriegsland Syrien kommen. Der UN-Hilfskoordinator Ali al-Zaatari klagt, dass derzeit „einige der schlimmsten Kämpfe des gesamten Konflikts“ toben. Zuvor hat bereits der regionale UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten in Syrien, Panos Moumtzis, im Interview mit der „Presse“ gewarnt: „Die humanitäre Lage in Syrien ist dramatisch wie nie zuvor.“ Der französische Präsident Emmanuel Macron droht dem syrischen Regime von Bashar al-Assad mit Luftangriffen, sollte es erneut Giftgas einsetzen. Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan trägt den US-Streitkräften eine – wie er es nennt – „osmanische Ohrfeige“ an, sollten sie sich weiterhin vor die kurdischen „Volksverteidigungseinheiten“ im Norden Syriens stellen.

Fast sieben Jahre nach Beginn des Aufstandes gegen Machthaber Assad stehen die Zeichen auf Eskalation. Das eigenmächtig ausgerufene „Kalifat“ des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) ist weitgehend zerschlagen. Der IS hat einst große Teile Nord- und Zentralsyriens beherrscht. Sein Ende hat ein Vakuum hinterlassen, in das nun andere Kriegsparteien eindringen. Der Kampf um die Aufteilung des einstigen IS-Gebiets befeuert gefährliche Rivalitäten. Aber auch in anderen Gegenden Syriens brennt es. Alle Parteien versuchen, sich auf dem Schlachtfeld eine möglichst gute Ausgangsposition zu verschaffen, sollte es irgendwann tatsächlich zu einem dauerhaften Ende der Kampfhandlungen kommen.

Schließen –

Die syrischen Truppen und die mit ihnen verbündeten russischen Streitkräfte führen vor allem aus der Luft massive Angriffe in der Provinz Idlib und in Ost-Ghouta durch. Dabei wären beide Gebiete eigentlich sogenannte Deeskalationszonen, in denen die Waffen schweigen sollten. Ost-Ghouta ist ein Vorort der Hauptstadt Damaskus und eines der letzten Gebiete, die die Rebellen dort unter ihrer Kontrolle haben. Die Enklave wird seit Jahren von syrischen Regierungstruppen belagert, mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung. Sollte das Regime Ost-Ghouta erobern, hätte es die Hauptstadt und ihr Umland fest unter ihrer Kontrolle.

Dass Moskau zuletzt seine Attacken intensiviert hat, ist einerseits eine Vergeltungsaktion für den Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges durch Rebellen vor zwei Wochen in der Region Idlib. Doch dazu kommen noch wichtige strategische Überlegungen. Seit dem Fall von Aleppo vor etwas mehr als einem Jahr ist Idlib die letzte wichtige Hochburg der Aufständischen. Wenn die syrischen Truppen auch Idlib einnehmen sollten, haben sie ihr Gebiet bis nach Aleppo weiter im Norden weitgehend gesichert. Und die Rebellen müssten damit endgültig ihren Traum aufgeben, ein eigenes größeres Territorium kontrollieren zu können. Schließen Türkische Panzer auf dem Weg nach Nordsyrien. – REUTERS Der Einfluss nicht-jihadistischer Gruppen innerhalb der bewaffneten Opposition hat in den Jahren des Bürgerkrieges sukzessive abgenommen. In Teilen Idlibs sind heute Einheiten wie die Fatah al-Sham tonangebend. Sie ist die Nachfolgeorganisation der Nusra-Front, der offiziellen Vertretung von al-Qaida in Syrien. Terrororganisationen wie al-Qaida und der IS sind von der offiziellen Waffenruhe in den Deeskalationszonen ausgenommen. Das nützen die syrische und die russische Luftwaffe für ihre fortdauernden Operationen in Idlib. Zudem gibt es Gerüchte, die türkische Führung könnte dem Regime in Damaskus grünes Licht für eine Offensive in Idlib gegeben haben – im Gegenzug dafür, dass türkische Einheiten in die Region um Afrin im Nordwesten Syriens einmarschieren dürfen.

Türkische Militäraktion

Gemeinsam mit verbündeten syrischen Rebelleneinheiten versuchen türkische Truppen, in die Region um Afrin vorzustoßen. Große Geländegewinne konnte die Türkei dabei bisher nicht erzielen. Die Stadt Afrin wird aber immer wieder aus der Luft angegriffen. Die Regierung in Ankara hat angekündigt, die Kämpfer der „Volksverteidigungseinheiten“ (YPG) aus dem Gebiet vertreiben zu wollen.

Die YPG gelten als Schwesterorganisation der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK), die seit Jahrzehnten einen Untergrundkrieg gegen den türkischen Staat führt. Zugleich waren die „Volksverteidigungseinheiten“ in Syrien die wichtigste Waffe der USA und der Europäer im Kampf gegen den IS. Den YPG gelang es, die vom IS belagerte Stadt Kobane zu halten. Von Kobane und von den kurdisch kontrollierten Gebieten in Ostsyrien aus wurden die Jihadisten schließlich in die Zange genommen und mit US-Luftunterstützung sukzessive aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet vertrieben.

Der türkische Präsident Erdogan hat damit gedroht, nach Afrin auch andere Teile der von den YPG kontrollierten, quasi-autonomen Gebiete Nordsyriens anzugreifen – so etwa die Gegend um Manbij. Hier sind aber auch US-Eliteeinheiten stationiert, die die YPG im Krieg gegen den IS unterstützt haben. Erdogan hat nun von den USA gefordert, ihre Soldaten abzuziehen.

Auseinandersetzung zwischen USA und Assad-Regime

Beim Vormarsch gegen den IS haben sowohl die mit Washington verbündete SDF-Allianz aus „Volksverteidigungseinheiten“ und arabischen Rebellenkämpfern als auch die syrischen Regierungstruppen ihr Gebiet entlang des Euphrat ausgedehnt. Dabei geraten beide – nun da der IS zurückgedrängt ist – immer wieder direkt aneinander. Zuletzt flogen die USA massive Luftangriffe, um – wie sie sagten – eine Attacke syrischer Einheiten auf Washingtons Alliierte abzuwehren. Bei dem Luftschlag sollen mehrere hundert Pro-Regime-Kämpfer ums Leben gekommen sein – darunter auch Söldner aus Russland. Was die Spannungen in dieser Region so gefährlich macht: Hier werden auch die Grenzen der künftigen Einflusszonen der USA und Russlands gezogen.

Spannungen zwischen Israel und dem Iran

Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete des syrischen Regimes. Es waren vor allem iranische Eliteeinheiten und die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, die Assads Truppen bei den Kämpfen auf dem Boden wieder auf Siegeskurs brachten. Die Hisbollah und der Iran zählen aber zu den Erzfeinden Israels. Deshalb beobachten israelische Strategen mit Argwohn, wie Teheran und die libanesische Schiitenmiliz ihre Präsenz im Nachbarland Syrien ausbauen. Israels Luftwaffe griff in den vergangenen Monaten immer wieder Stellungen und Waffenlager der mit Teheran verbündeten Hisbollah in Syrien an. Vergangenes Wochenende kam es dabei zu einem schweren Zwischenfall. Ein israelischer F-16-Jagdbomber fing laut israelischen Angaben eine iranische Drohne ab, die von syrischem Gebiet aus gestartet war. Darauf schoss die syrische Luftabwehr den israelischen Jet ab.