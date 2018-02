Fake-Kim flirtet mit nordkoreanischen Cheerleader

Auf einmal stand er vor ihnen, der "liebe Führer": Nordkoreas Diktator Kim Jong-un überraschte eine nordkoreanische Cheerleader-Gruppe bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea während eines Eishockeymatches. Einige Cheerleader kicherten. Doch blitzschnell wendeten sie ihren Blick ab, als der Doppelgänger, der sich später nur als "Howard" ausgab, lächelte und der Menge zuwinkte.

"Sie spielen ein gutes Spiel, sie haben ein Tor erzielt. Als Präsident ist das alles, was ich verlangen kann", sagte Howard gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters während der 1:4-Niederlage des vereinigten koreanischen Teams gegen Japan. Kurz zuvor hatten ihn Beamte des Nationalen Anti-Terror-Zentrums Südkoreas in Zivil von den Cheerleadern weggebracht.

Der Doppelgänger hatte bereits am vergangenen Freitag während der Eröffnungsfeier der Spiele für Aufregung gesorgt , als er und eine als US-Präsident Donald Trump verkleidete Person vom Sicherheitspersonal eilig aus dem Stadion geschafft wurden. Am Mittwoch sagte er, er sei kurzzeitig in einer Polizeistation festgehalten worden und "freundlich gebeten" worden, zu gehen.

"Mein Gesicht ist zu politisch", sagte der Doppelgänger etwas niedergeschlagen. "Ich wurde mit diesem Gesicht geboren, ich muss damit leben."