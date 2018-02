Deniz Yücel soll aus türkischer U-Haft entlassen werden

Genau am Mittwoch vor einem Jahr, am 14. Februar 2017, war der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in Istanbul festgenommen worden. Seitdem saß der Korrespondent der deutschen Zeitung "Die Welt" wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete ihn als "Vertreter der (verbotenen kurdischen Arbeiterpartei) PKK" und als "deutschen Agenten". Eine formelle Anklage gab es nicht. Am Freitag hieß es, er solle entlassen werden. Das bestätigten das Auswärtige Amt in Berlin und Yücels Anwalt Veysel Ok.

Der Fall Yücel hat die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. Die Freilassung des 44-Jährigen war für die deutsche Regierung eine Voraussetzung für die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Vor dem Besuch des türkischen Regierungschefs Binali Yildirim bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag kam Bewegung in den Fall. Es sei Zeit „eine neue Seite aufzuschlagen“, kündigte der Premier an - und diese Ankündigung machte Ankara wahr.

Dass die türkische Regierung die Krise mit Berlin beilegen wollte, hat vor allem wirtschaftliche Gründe: Deutschland ist der größte Abnehmer türkischer Exporte; die etwa 7000 deutschen Unternehmen in der Türkei haben dort rund 60.000 Arbeitsplätze geschaffen. Bis Berlin die Reisehinweise für das in Deutschland beliebte Urlauberland verschärfte, war die Türkei auch ein erster Anlaufpunkt für deutsche Touristen.

Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı. #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/9wxO65ljG0 — Veysel Ok (@shemmoshemmo) 16. Februar 2018

Es geht auch um Rüstungsgüter

Zugleich geht es der Türkei aber auch um Rüstungsgüter aus deutscher Produktion. Kommt Yücel tatsächlich frei, zählt das Auswärtige Amt noch fünf deutsche Bürger, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind. Die Zahl dieser Gefangenen - die der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel einst mit "Geiseln" verglich - war im vergangenen Sommer noch deutlich höher, mehrere wurden seitdem auf freien Fuß gesetzt. Zu den prominentesten Fällen gehörte der Menschenrechtler Peter Steudtner, der Ende Oktober nach Vermittlung durch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder bei Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan aus der U-Haft entlassen wurde und ausreisen durfte.

Ebenfalls im Oktober hatte die Regierung nach einem "Spiegel"-Bericht eine Vorgenehmigung für die Modernisierung von 120 türkischen M60-Kampfpanzern aus US-Produktion erteilt, die zum Schutz vor Minen und Sprengfallen nachgerüstet werden sollen. Im Juli - zum Höhepunkt der Krise mit Ankara - hatte die deutsche Regierung verkündet, es kämen "alle Anträge für Rüstungsexporte auf den Prüfstand". Ob die Vorgenehmigung und die Freilassung Steudtners nur zufällig auf denselben Monat fielen, ist nicht bekannt.

Kein Geheimnis ist, dass sich Ankara auch eine Nachrüstung der deutschen "Leopard"-Panzer in der türkischen Armee wünscht, jetzt wo die Türkei eine Offensive gegen Kurden in Syrien gestartet hat. Deniz Yücel hat deutlich gemacht, dass er nicht im Gegenzug für ein Rüstungsgeschäft oder durch andere Tauschhandel freikommen möchte. "Für schmutzige Deals stehe ich nicht zur Verfügung", betonte der 44-Jährige im vergangenen Monat. Er fügte hinzu, er wolle seine Freiheit nicht "mit Panzergeschäften von Rheinmetall oder dem Treiben irgendwelcher anderen Waffenbrüder befleckt wissen".

(APA/dpa/red.)