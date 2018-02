Sigmar Gabriels diplomatisches Meisterstück

Wien/Berlin. Eigentlich hatte der deutsche Außenminister ja seine Teilnahme bei der Münchner Sicherheitskonferenz im ersten Ärger über den Verlust seines Jobs abgesagt. Kurz darauf revidierte Sigmar Gabriel indes seine Entscheidung, und er sollte dies nicht bereuen. Denn vor dem Auftakt des Treffens war er vor dem Hotel Bayerischer Hof von einer Reportertraube umringt. „Heute ist ein guter Tag.“

Es ging nicht um seine persönliche Zukunft als SPD-Minister in der Großen Koalition, sondern um seine Reaktion zur Freilassung Deniz Yücels – sein Meisterstück in seiner Karriere als Chefdiplomat.

Perfektes Timing

Das Timing war perfekt. Just vor seinem womöglich letzten Auftritt auf großer Bühne hatte der Außenminister auf Abruf in engem Austausch mit Mevlüt Çavuşoğlu, seinem türkischen Pendant, hinter den Kulissen die Entspannung in der Causa Yücel eingeleitet, die die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara seit Gabriels Amtsbeginn schwer belastet hat.

Der deutsche Außenminister hatte Çavuşoğlu nach Neujahr sogar in seinem Haus im niedersächsischen Goslar empfangen und ihm die Kaiserpfalz gezeigt. Die Bande zwischen den Außenministern trugen zur allgemeinen Verbesserung des Gesprächsklimas bei – und zur Geheimdiplomatie. Zwei Treffen Gabriels mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Rom und Istanbul sowie ein Gespräche Gerhard Schröders mit dem türkischen Präsidenten brachten Dynamik in die Affäre.

Bereits in den vergangenen Wochen zeichnete sich Yücels Freilassung ab. Zunächst war von einem Deal im Austausch gegen eine deutsche Panzerlieferung die Rede, was freilich in Deutschland harsche Kritik der Opposition hervorrief.

In München lobte Gabriel ausdrücklich sowohl seinen Amtskollegen in Ankara als auch Angela Merkel, und die wiederum retournierte in Berlin das Kompliment an Gabriel, ihren Noch-Vizekanzler. Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Merkel und ihrem Minister, sehr zum Verdruss mancher SPD-Parteifreunde Gabriels, die ihn möglichst bald loswerden wollen. Andrea Nahles, die designierte SPD-Chefin, wirft ihm im „Spiegel“ eine „Kampagne in eigener Sache“ vor. Die SPD-Mitglieder, sagte sie flapsig, hätten die „Faxen dicke von den ewigen Personaldebatten“.

Das mag für die SPD zutreffen, die der Intrigen leid ist, in die ihre Führung verstrickt ist. Anders als in der SPD erfreut sich Gabriel – wie seine Vorgänger im Auswärtigen Amt – einer großen Beliebtheit. Der jüngste Coup wird seine Popularität wohl noch steigern. Ulf Poschardt, Chefredakteur der „Welt“ und als solcher auch verantwortlich für Yücel, formulierte seinen speziellen Dank an Sigmar Gabriel. Reihum gab es Lob und Anerkennung für den Außenminister, der in der Diplomatie eine späte Berufung fand und in der „FAZ“ am Freitag einen Gastkommentar verfasste, seine Partei jedoch polarisiert.

Die Spitzen gegen die Parteiführung und insbesondere Martin Schulz („Der Mann mit den Haaren im Gesicht“) in einem Interview nach der Einigung zur GroKo, kosteten ihn die letzten Sympathien in den Führungszirkeln. Nahles und Olaf Scholz, der kommissarische SPD-Chef, gelten seit Langem als seine Rivalen. Inzwischen machen sich Minister wie Katarina Barley oder Heiko Maas Hoffnungen auf das prestigeträchtige Außenamt.

