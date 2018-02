Bericht: US-Soldat mit Atomkoffer in China niedergerangelt

Amerikanische und chinesische Geheimdienstbeamte haben sich beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking nach Medienberichten ein heftiges Gerangel um den Atomkoffer geliefert. Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben der Nachrichten-Website Axios vom Sonntagabend im November, als Trump und sein Gefolge die Große Halle des Volkes besuchten.

Nachdem Trump die Halle betreten hatte, verwehrten chinesische Sicherheitsbeamte dem IS-Offizier mit dem Atomkoffer den Zutritt. Trumps Stabschef John Kelly sei daraufhin herbeigeeilt und habe den Delegationsmitgliedern empfohlen, einfach weiterzugehen. Daraufhin sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, in deren Verlauf US-Geheimdienstler den chinesischen Wachmann niederrangen. Der Leiter des chinesischen Sicherheitsdienstes habe sich später für den Zwischenfall entschuldigt.

Der "Football" ist immer in Trumps Nähe

Der Atomkoffer, in den USA auch als "Football" bekannt, ist immer in unmittelbarer Nähe des jeweiligen US-Präsidenten. Mit ihm kann der Präsident nach Eingabe der entsprechenden Codes jederzeit das nukleare Arsenal der USA einsetzen.

Einer der weiß, wie es ist, verantwortlich für den Koffer zu sein ist Pete Metzger. Er hatte den "stressigen" Job unter Ronald Reagan zeitweise inne, der von 1981 bis 1989 US-Präsident war. "Die Zeit ist so kurz zwischen Alarm und Reaktion. Man muss jeden Moment vorbereitet sein. Deswegen war einer von uns immer ganz nah beim Präsidenten", sagte Metzger mehreren Medien, als Trump im Jänner 2017 sein Amt antrat.

Angriffspläne und Kommunikationssystem

Um Zugriff auf das riesige Arsenal an Atomsprengköpfen zu bekommen - 925 sind gleichzeitig einsatzbereit - braucht es nicht nur den kugelsicheren, 20 Kilo schweren, schwarzen Lederkoffer namens "Football", sondern auch "Biscuit", das Plastikkärtchen mit dem Identifikationscode, das der Präsident stes am Körper trägt. Was genau sich im Koffer befindet, ist nicht geheim. Was man weiß: Er hat eine Antenne und beherbergt ein "Black Book" mit verschiedenen Angriffsplänen, eine Liste potenzieller Ziele, eine Art Gebrauchsanleitung und ein abhörsicheres Kommunikationssystem.

Als Kofferträger fungieren fünf auserwählte Soldaten, die sich rund um die Uhr abwechseln - den Koffer am Handgelenk angekettet. Der Diensthabende folgt dem Präsidenten auf Schritt und Tritt. Er alleine trifft die Entscheidung über einen möglichen Atomschlag als Oberbefehlshaber der Stretkräfte - auch der Verteidigungminister hat kein Mitspracherecht.

(APA/dpa/Red.)