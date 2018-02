Türkei hat erstmals direkt Kämpfer der Assad-Regierung beschossen

Der Konflikt im Nordwesten Syriens öffnet eine neue, gefährliche Front. Kaum sind Regierungskräfte in der Region Afrin eingetroffen, um den kurdischen Kämpfern gegen die Türkei beizustehen - auch das eine neue Kooperation in diesem an Fronten reichen Konflikt -, bombardiert die Türkei das Gebiet. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am Dienstag. Laut staatlichen Regierungsmedien gab es direkten Beschuss auf Kämpfer der Regierung von Basher al-Assad. Im regierungsnahen TV-Sender Al-Mayadeen war eine Explosion zu sehen. Es habe sich um einen türkischen Angriff gehandelt, meldete der Sender.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die syrischen Einheiten hätten sich nach türkischem Artilleriebeschuss umgehend wieder zurückgezogen.

Auf Al-Mayadeen waren zuvor am Dienstag Bilder zu sehen, wie mehrere Wagen mit Kämpfern der Regierungstruppen einen Kontrollpunkt passierten. Damit wird ein Abkommen der Kurdenmiliz YPG und der syrischen Regierung umgesetzt. Die Kurden wollen so einen türkischen Angriff stoppen. Die Kämpfer trafen laut Nachrichtenagentur Reuters mit wehenden syrischen Flaggen auf ihren Fahrzeugen in der Region ein, manche sollen "ein Syrien, ein Syrien!" gerufen haben. YPG-Sprecher Nouri Mahmoud bestätigte das Eintreffen der Kämpfer.

Afrin wird von der Kurdenmiliz YPG beherrscht. Türkische Truppen hatten vor einem Monat eine Offensive auf das Gebiet begonnen. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und bekämpft sie.

Kämpfer der Volksstreitkräfte rückten von Aleppo her Richtung Afrin vor, berichtete ein Militärmedium, das von der Hisbollah-Miliz betrieben wird. Einheiten der libanesischen Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird, kämpfen an der Seite der Truppen von Syriens Präsident Bashar al-Assad.

UPDATE - Units of Syrian army have been targeted by Turkish air-strikes on their way to #Afrin. It has been reported that 2 Syrian soldiers were killed and 3 injured. @hawarnews & @ICafrinresist #DefendAfrin #StopAfrinGenocide #speakupforafrin pic.twitter.com/0gtBn7HaO9 — IC Afrinresistance (@ICafrinresist) 20. Februar 2018

Zuspitzung in Afrin

Die Milizen hatten am Montag nach Berichten des staatlichen syrischen Fernsehens erklärt, sie würden helfen, die türkische Offensive in der Region abzuwehren. Die Türkei hatte gedroht, sie werde gegen Assad-Truppen vorgehen, sollten sie nach Afrin vorrücken, um die YPG gegen die türkischen Soldaten zu unterstützen. Mit dem Beschuss der Region macht die Türkei offensichtlich ihre Drohungen wahr.

Angesichts der Drohungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einer Belagerung der syrisch-kurdischen Stadt rief die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles dazu auf, dem entgegenzutreten. "Wir werden auf allen diplomatischen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, versuchen, dass zu verhindern", sagte Nahles am Dienstag vor einer SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Auch sie befürchte, dass Erdogan die Stadt Afrin einkesseln wolle, sagte Fraktionschefin Nahles weiter. Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte sich mit Kritik an den türkischen Angriffen bisher stark zurückgehalten.

Humanitäre Katastrophe in Ost-Goutha

Weiter südlich, nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus, gingt der Kampf um die von islamistischen Kämpfern gehaltene Stadt Ost-Goutha weiter. Die UNO machte mit einer außergewöhnlichen Presse-Aussendung auf die humanitäre Katastrophe in der Stadt aufmerksam.

Das syrische Rebellengebiet Ost-Ghouta hat eine der blutigsten Angriffswellen seit Beginn des Bürgerkriegs vor fast sieben Jahren erlebt. Bombardierungen aus der Luft und Artillerie hätten in der Region innerhalb von 48 Stunden mindestens 231 Zivilisten getötet, darunter Dutzende Frauen und Kinder, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag.

Mehr als 1100 Menschen seien verletzt worden, viele davon schwer. Allein am Montag starben demnach 127 Zivilisten. Es handle sich um die höchste Opferzahl an nur einem Tag seit drei Jahren, erklärten die Menschenrechtler. Auch am Dienstag seien die Angriffe weitergegangen. Dabei seien mindestens 87 Menschen getötet worden. Flugzeuge und Hubschrauber seien von Flughäfen unter Kontrolle des Regimes gestartet, erklärten die Menschenrechtler. Erst Anfang des Monats hatte Ost-Ghouta eine der blutigsten Wochen seit Jahren erlebt.

"Es war die Hölle", sagte ein Arzt aus einem Krankenhaus in Ost-Ghouta, der nur mit seinem Vornamen Mohammed zitiert werden wollte, über die Angriffe am Montag. "Wir mussten mit ansehen, wie Kinder in unseren Händen an ihren schweren Wunden gestorben sind, weil sie zu spät ins Krankenhaus kamen." Die Kliniken seien völlig überfüllt. Narkosemittel und wichtige Medikamente gingen zu Ende.

(APA/dpa/Reuters/AFP)