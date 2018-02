Das Holocaust-Gesetz und der tschechische "Opfer-Mythos"

Als vor ein paar Jahren in der Lobby des tschechischen Abgeordnetenhauses eine Ausstellung über das so genannte „Zigeunerlager“ im südböhmischen Lety in der Zeit der nationalsozialistischen Besatzung Böhmens und Mährens zu sehen war, erregte sie dort beträchtliche Aufmerksamkeit. In der tschechischen Gesellschaft allerdings kaum, weil über sie nicht berichtet wurde. Der Grund für diese mediale Ignoranz war einfach: Die Ausstellung rührte an ein bis dahin absolutes Tabuthema in Tschechien. Sie stellte nämlich den über Jahrzehnte gepflegten tschechischen Mythos in Frage, wonach die Tschechen zu Hitlers Zeiten ausschließlich Opfer gewesen seien, niemals auch Täter.