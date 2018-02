Trump will sich von Generälen nicht länger gängeln lassen

Nicht genug damit, dass die Ermittlungen in der Russland-Affäre und der Druck nach einem schärferen Waffenrecht der Trump-Regierung zusetzen. Jetzt machen auch wieder Gerüchte um eine neue Rochade im Weißen Haus die Runde. US-Medien spekulieren unter Berufung auf Insidern über einen baldigen Abgang zweier Top-Generäle, des Stabschefs John Kelly und des Sicherheitsberaters H.R. McMaster. Sie sollen beim Präsidenten in Ungnade gefallen sein. Die hochrangigen Ex-Militärs haben mehr Ruhe und Disziplin in das Regierungsteam gebracht und sich als Krisenmanager bewährt, zugleich aber auch Distanz zum Präsidenten signalisiert. Zuletzt rückte McMasters bei der Münchner Sicherheitskonferenz von der offiziellen Linie Trumps ab, als er eingestand, Russland habe sich 2016 in den US-Wahlkampf eingemischt. Prompt korrigierte er ihn via Twitter, was einer Rüge gleichkam.