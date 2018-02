Drei Tote bei Doppelanschlag im jemenitischen Aden

Bei einem Doppelanschlag in der jemenitischen Hafenstadt Aden haben die Attentäter drei Menschen mit in den Tod gerissen. Die zwei Selbstmordattentäter hätten am Samstag nacheinander ihre mit Sprengstoff beladenen Fahrzeuge in den Sitz der örtlichen Anti-Terror-Einheit gerammt, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Dabei seien neben den beiden Angreifern auch zwei Wachleute und eine Passantin getötet worden. Durch die Explosionen seien an einem Strand in der Nähe außerdem mehrere Zivilisten verletzt worden, hieß es weiter. Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Tat über ihr Propagandaorgan AMAQ für sich.

Jemens international anerkannte Regierung hatte sich nach Aden zurückgezogen, nachdem sie im September 2014 von den schiitischen Houthi-Rebellen aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben worden war. Die Houthi-Rebellen und mit ihnen verbündete Militäreinheiten des gestürzten Staatschefs Ali Abdallah Saleh kämpfen seit 2014 gegen die Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi.

Hadi wird von Saudi-Arabien unterstützt, die Houthi-Rebellen vom Iran. Seit dem Eintritt der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition in den Krieg im März 2015 wurden mehr als 9200 Menschen getötet und etwa 53.000 weitere verletzt.

(APA/Reuters)