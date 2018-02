Nordkorea offen für direkte Gespräche mit den USA

Im Atomstreit zeigt sich Nordkorea nach Angaben offen für Gespräche mit den USA. Das Büro des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in verbreitete am Sonntag eine entsprechende Erklärung. Am Montag forderte er beide Seiten dazu auf, den nächsten Schritt zu wagen: "Es ist nötig, dass die USA die Schwelle für Gespräche mit Nordkorea senken und Nordkorea sollte Bereitschaft zeigen, das Atomprogramm aufzugeben." Es ist wichtig, dass beide Länder sich schnell an den Verhandlungstisch setzten, zitierte das Präsidialamt Moon weiter.

Die USA blieben vorerst zögerlich. Sie erklärten am Sonntag, man werde sehen, ob die Gesprächsbereitschaft ein Schritt hin zur nuklearen Entsagung der Regierung in Pjöngjang sei. Der maximale Druck auf Nordkorea in der Sache müsse aber aufrecht erhalten werden. Die Welt müsse dem Land klar machen, dass dessen Atom- und Raketenprogramm eine Sackgasse sei.

Im Zuge der Olympischen Spiele hatte es zunächste mehrere Entspannungssignale in dem Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm gegeben. So schickte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Schwester zu den Olympischen Spielen.

Trump verhängte Strafmaßnahmen

Zuletzt hatte sich der Umgang aber wieder verschärft. US-Präsident Donald Trump erließ am Freitag weitere Strafmaßnahmen gegen Nordkorea und drohte mit einer Eskalation des Konflikts. Wenn die Sanktionen nicht funktionierten, müssten die USA zu "Phase 2" übergehen, die sehr hart und für die Welt sehr unerfreulich werden könne, sagte er. Nordkorea und China kritisierten den Schritt aus Washington.

Die Sanktionen wurden während eines Besuches von Trumps Tochter Ivanka in Südkorea verkündet. Das dürfte Auswirkungen auf ein mögliches Treffen zwischen Vertretern der USA und Nordkorea am Rande der Spiele gehabt haben: Vor dem Wochenende hatte es Spekulationen über einen möglichen Kontakt mit den Nordkoreanern gegeben, die ebenfalls bei der Schlussfeier der Winterspiele in Pyeongchang dabei waren.

Die Präsidententochter und die US-Delegation verließen Südkorea am Montag allerdings, ohne dass es Anzeichen für ein Treffen mit einer nordkoreanischen Besucherabordnung gab.

US-Präsident Trump und die nordkoreanische Führung hatten sich im vergangenen Jahr wegen des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm gegenseitig mit scharfen Drohungen überzogen, die weltweit die schlimmsten Befürchtungen ausgelöst hatten.

