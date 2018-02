Schulmassaker: Trump wäre auch ohne Waffe "reingerannt"

US-Präsident Donald Trump hätte sich nach eigener Schätzung dem Schulattentäter von Parkland (Florida) auch unbewaffnet entgegengestellt. "Ich glaube wirklich, dass ich da reingerannt wäre, auch wenn ich keine Waffe gehabt hätte", sagte Trump am Montag im Weißen Haus. Trump bezog sich auf das Massaker an einer High School, bei dem ein Ex-Schüler 17 Menschen erschossen hatte.

Erneut kritisierte Trump heftig einen bewaffneten Hilfspolizisten, der während des Massakers die Schule nicht betreten hatte. Der sowohl von Trump als auch seit Tagen in sozialen Netzwerken beschimpfte Polizist verteidigte sich am Montag. Der Anwalt des Polizisten bezeichnete am Montag die Vorwürfe, sein Mandant Scot Peterson sei ein "Feigling" und habe sich nicht an die Polizeistandards gehalten, als "offenkundig unwahr". Vielmehr sei Petersons Verhalten "den Umständen angemessen" gewesen.

Der Polizist wünsche sich nichts mehr, als die 17 Leben gerettet zu haben, heißt es in der von US-Medien veröffentlichten Erklärung. Er sei aber kein Feigling. So hatte ihn auch Trump mehrfach genannt.

(APA/dpa)