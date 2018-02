Untersuchungshaft für 13-Jährigen in Türkei war rechtswidrig

Die Türkei muss einem jungen Mann Entschädigung zahlen, der als 13-Jähriger mehrere Monate in Untersuchungshaft saß. Das urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Dienstag in Straßburg. Dem Kläger stehen demnach 10.500 Euro zu.

Der damals 13-Jährige war im Jänner 2010 festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, an einer Demonstration für die Freilassung Abdullah Öcalans teilgenommen zu haben. Der Chef der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sitzt lebenslang in Haft. Außerdem soll der Jugendliche bei der Demonstration Steine auf Polizisten geworfen haben. Nach drei Monaten im Gefängnis kam er frei und wurde daraufhin zu einer Haftstrafe von gut einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Mit der Entscheidung, einen Minderjährigen in Untersuchungshaft zu nehmen, ohne Alternativen zu erwägen, habe die Türkei gegen das Menschenrecht auf Freiheit verstoßen, urteilten die Straßburger Richter. Außerdem hätten die türkischen Behörden das Recht des Jugendlichen auf Versammlungsfreiheit verletzt.

