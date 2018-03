Die Dauerleiden des italienischen Patienten

Italien, der chronisch kranke Patient Europas: Dieses Bild kursiert seit Jahren in internationalen Medien. Und tatsächlich durchlebt die Heimat des Savoir-vivre und einst boomenden „Made in Italy“ ein tristes Krisenjahrzehnt, geprägt von wirtschaftlicher Stagnation und Rezession, steigender Armut und dem Exodus seiner jungen, gebildeten Bürger. Zuletzt gab es zarte Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung: Umso größer ist die Angst, dass die Parlamentswahl am Sonntag die dringend sanierungsbedürftige drittgrößte Euro-Volkswirtschaft einen weiteren Rückschlag verpassen könnte: Umfragen sagen derzeit ein Patt voraus - mit gleichzeitigem Erstarken populistischer Parteien. Italien droht die Unregierbarkeit.



Insgesamt dürfte aber der größte Wahlgewinner dieses Votums der Polit-Frust sein: Prognosen sagen voraus, dass die Wahlbeteiligung auf ein Rekordtief fallen wird. Ein Drittel der Wähler hat sich noch nicht für eine Partei entschieden. Das Vertrauen in die repräsentative Demokratie hat in Italien einen Tiefstand erreicht.