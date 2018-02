Die letzten Christen von Raqqa

Pünktlich um halb zehn Uhr morgens schiebt Hovsep Berejiklian die Metallrollläden nach oben und schließt die Eingangstür seiner Apotheke im Stadtzentrum von Raqqa auf. Bevor sich der Armenier hinter den Verkaufstresen stellt, blickt er kurz zum kleinen Marienbild an einem der Regale und bekreuzigt sich. Wenig später stehen die ersten Kunden vor ihm. Die einen wollen Kopfschmerztabletten, andere Hautcremes oder etwas gegen Erkältung. Nicht alle können zahlen. Dann verschenkt der erst 22-jährige Apotheker die Medikamente einfach. „Sie haben eben kein Geld“, sagt er schulterzuckend. „Da kann man nichts machen.“

Berejiklian ist einer der letzten Christen in der ehemaligen Hauptstadt des „Kalifats“ des Islamischen Staats (IS). Der junge Apotheker war einer der wenigen Christen, die nicht vor den Jihadisten geflohen und in der nordsyrischen Stadt geblieben sind. Raqqa wurde im Oktober befreit. Aber von den geflüchteten christlichen Bewohnern der Stadt am Euphrat ist niemand zurückgekehrt.

("Die Presse", Printausgabe vom 01.03.2018)