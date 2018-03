Moskau erwägt Ausstieg aus europäischem Menschenrechtssystem

Russland will offenbar zentralen Eckpfeilern des europäischen Menschenrechtssystems den Rücken kehren. Moskau erwäge den Rückzug aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria am Donnerstag und berief sich dabei auf Regierungskreise. Außerdem werde darüber nachgedacht, nicht länger mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu kooperieren.

Die Europäische Menschenrechtskonvention von 1953 wurde im Rahmen des Europarats ausgearbeitet, ihr gehören alle 47 Mitgliedsstaaten der Straßburger Menschenrechtsorganisation an. Sie ist rechtlich bindend. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ahndet Verletzungen der Konvention.

Der Grund für einen möglichen Ausstieg aus dem Gerichtshof sei, dass viele der dortigen Entscheidungen russischen Interessen entgegen stünden, heißt es in dem Ria-Bericht.Tatsächlich war Russland im vergangenen Jahr das am häufigsten verurteilte Mitgliedsland.

33 Millionen Euro weniger in diesem Jahr

Russland hat bereits die Beitragszahlungen an den Europarat auf Eis gelegt. Die erste Rate des Jahresbeitrags, die am Mittwoch fällig gewesen wäre, sei nicht eingezahlt worden, bestätigte Europarats-Sprecher Daniel Höltgen am Donnerstag. Damit droht der Organisation nun ein gravierender finanzieller Engpass.

Russland ist eigentlich einer der großen Beitragszahler. Aus Moskau sind im Budget des Europarats für das Gesamtjahr 2018 rund 33 Millionen Euro vorgesehen. Das entspricht etwa einem Zehntel des gesamten Budgets. Am Mittwoch wären rund elf Millionen Euro fällig gewesen.

Hinter der russischen Zahlungsverweigerung steckt ein politischer Konflikt. Wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats den russischen Abgeordneten im April 2014 das Stimmrecht entzogen. Seitdem boykottiert die russische Delegation die Sitzungen der Versammlung. Im Juni vergangenen Jahres kündigte Moskau schließlich an, die Beitragszahlungen an Straßburg einzufrieren.

Schon für 2017 sind aus Moskau noch 22 Millionen Euro offen, zwei Drittel des Jahresbetrags. Wie es heißt, wurden allein deshalb Bau- und IT-Maßnahmen im Europarat gestoppt und befristete Verträge von Mitarbeitern nur noch monatsweise verlängert.

Russland will eine Änderung der Regeln erreichen: Künftig soll die Organisation keiner nationalen Delegation mehr das Stimmrecht entziehen können. Bevor das nicht anders sei, werde es keine russischen Zahlungen mehr geben, hieß es in Moskau. In Straßburg ist deshalb von Erpressung die Rede. Ein Ausschuss von Parlamentariern bemüht sich um eine Lösung des Streits.

Die öffentlichen Überlegungen Russlands, sich aus Konvention und Gerichtshof zurückzuziehen, sind deshalb auch von dem Hintergrund dieses Konflikts zu sehen.

(APA/dpa/raa)