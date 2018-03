Anschläge und Kämpfe in Hauptstadt von Burkina Faso

Im westafrikanischen Staat Burkina Faso haben Bewaffnete, höchstwahrscheinlich Islamisten, in der Hauptstadt Ouagadougou das Hauptquartier der Streitkräfte angegriffen, ersten Angaben zu Folge auch die französische Botschaft, das französische Kulturinstitut und den Sitz des Premierministers. Im Stadtzentrum zündeten sie mindestens eine Bombe.

Die Lage war zunächst unübersichtlich, auch, weil Frankreichs Botschaft über Facebook zwar von einem Terrorangriff sprach, wenig später aber Angriffe auf französische Einrichtungen dementierte. Es hieß aber, die Attacken würden an verschiedenen Orten in der Stadt (mindestens 2,2 Millionen Einwohner) fortgesetzt. Die Leute sollten in ihren Häusern bleiben.

Am frühen Nachmittag indes wurde bekannt, dass nahe der französischen Botschaft sehr wohl drei Angreifer erschossen und vier weitere Männer "neutralisiert" worden seien. Später war die Rede davon, die Terroristen hätten insgesamt sieben Menschen getötet, darunter zwei Gendarmen, und mindestens 50 verwundet. Die Polizei der Hauptstadt sprach von laufenden Angriffen im Zentrum der Stadt in der Nähe des Regierungssitzes und bei Einrichtungen der UNO. Und am frühen Abend folgten Meldungen, wonach mindestens 30 Menschen gestorben seien.

Die Anzahl der Angreifer, und ob mehrere Gruppen agieren, war vorerst ebenso unklar. Zeugen hatten von fünf maskierten Männern berichtet, die im Zentrum aus einem Auto gesprungen seien und das Feuer auf Passanten eröffnet hätten. Dann seien sie Richtung französische Botschaft gestürmt. Die Männer hätten auch Rucksäcke getragen. Nach der ersten großen Explosion sei es zu weiteren kleinen Detonationen gekommen.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP hörte heftige Schusswechsel, ein Fahrzeug brannte. Polizei und Soldaten waren in der Gegend um die Botschaft im Einsatz.

Zahlreiche islamistische Gewalttaten

In Burkina Faso, bis 1960 französische Kolonie, hatten Islamisten in der Vergangenheit mehrfach Anschläge verübt. Im vergangenen August wurden 19 Menschen getötet, darunter mehrere Ausländer, als ein Restaurant in Ouagadougou angegriffen wurde. Anfang 2016 waren ein Hotel und ein Kaffeehaus von Jihadisten angegriffen worden. Damals wurden 30 Menschen getötet, unter ihnen ebenfalls viele Ausländer. Zu der Tat bekannte sich die Gruppe Al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQMI). Burkina Faso grenzt an die Sahelzone, die mit Al-Qaida verbundenen Terrorgruppen als Rückzugsgebiet dient.

Schließen Französische und afrikanische Truppen – APA/AFP/PASCAL GUYOT

Im Rahmen der seit 2014 laufenden "Opération Barkhane" gegen den Terrorismus sind in Sahelstaaten auch französische Truppen stationiert, gesamt etwa 3000 bis 3500 Mann, wovon aber nur einige hundert in Burkina Faso sein sollen - primär ist dort in Ouagadougou eine Einheit unbekannter Größe von Spezialkräften stationiert.

(Reuters)