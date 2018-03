Bratislava: Trauer um Journalisten, Unmut auf den Straßen

„Es reicht, das war der letzte Tropfen“, sagt ein junger Demonstrant in die TV-Kameras. Und vor dem eisernen Tor zum Park des Regierungsamts in Bratislava skandieren mehrere andere: „Zurücktreten! Zurücktreten!“ Auch wenn der Trauermarsch Zehntausender am Freitagabend großteils von stiller Pietät für die Ermordeten geprägt war, brach sich am Ende doch lauter Unmut Bahn. Nicht nur die vereinzelt hochgehaltenen Transparente gegen Mafia und Mächtige unterstrichen, dass der ganze Demonstrationszug eine massenhaft vorgetragene Anklage war. Eine Anklage nicht nur gegen die noch immer unbekannten Täter, sondern unübersehbar gegen die umso besser bekannte Arroganz der Spitzen von Regierung und Polizei in Bratislava.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2018)