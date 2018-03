SPD rettet Merkels Kanzlerschaft

Wien/Berlin. Die längste Regierungsbildungskrise der deutschen Nachkriegsgeschichte ist vorbei. Fast zwei Drittel der SPD-Mitglieder, 66,02 Prozent, stimmten am Sonntag für die Große Koalition (GroKo). Das Ergebnis ist deutlich und erfreulich für Interims-SPD-Chef Olaf Scholz. Er kann nun Finanzminister und Vizekanzler werden.

Doch die Freude sieht man ihm gestern, am Tag 161 nach der Wahl, nicht an. Sein Miene ist ernst, sein Ton hanseatisch kühl, sein Statement kurz. Die SPD, behauptet Scholz, sei „durch die GroKo-Debatten weiter zusammengewachsen“. Das Ergebnis gebe der Partei nun Kraft für die „Erneuerung“. Viel mehr sagte er nicht im Berliner Willy-Brandt-Haus, dort, wo die ganze Nacht über 120 Freiwillige insgesamt 378.437 Stimmzettel ausgezählt hatten.

GroKo wird zum Normalfall

Scholz zur Schau getragene Zurückhaltung soll alle Eindrücke zerstreuen, man wolle es sich nun in der Regierung gemütlich machen. Der „enttäuschte“ Anführer der GroKo-Gegner, Juso-Chef Kevin Kühnert (28), drohte gestern bereits, sein Parteinachwuchs werde der SPD solang „aufs Dach steigen“, bis das Versprechen der „programmatischen Erneuerung“ eingelöst sei. Hinzu kommt, dass das Ergebnis des Mitgliedervotums zwar deutlich ist, aber auch deutlich schlechter als 2013, als 76 Prozent die GroKo abnickten.

Es gibt nun eben dieses Partei-Drittel, diese 123.329 Stimmen, die keine GroKo wollten – und die Scholz nicht verprellen will. Auch für den Rest der SPD ist das Bündnis mit der Union, das am 14. März geschlossen werden soll, keine Liebesheirat. Dann also werden SPD-Mandatare Angela Merkel zum dritten Mal nach 2005 und 2013 zur Kanzlerin wählen. Die GroKo, die es in der Vor-Merkel-Ära nur einmal gab, unter Kurt Kiesinger (1966 bis 1969), ist dann der deutsche Normalfall. Dabei wollten sich die Sozialdemokraten wegen ihres historisch schlechtesten Wahlergebnisses (20,5 Prozent) doch in der Opposition „erholen“. Nach dem Platzen der „Jamaika“-Gespräche (Union, SPD, FDP) wurde jedoch die SPD unter Druck von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weich. Parteichef Martin Schulz zahlte für das Manöver einen hohen Preis. Erst wollte er keine GroKo und kein Ministeramt. Dann wollte er beides. Und verlor alles: den Parteivorsitz, die Aussicht auf das Auswärtige Amt. Die GroKo könne „Deutschland und Europa nach vorn bringen und die SPD stärken“, sagte der einfache Abgeordnete Schulz gestern. Er sei froh.

Sein erzwungener Verzicht auf ein Ministeramt dürfte das deutliche Ergebnis erst ermöglicht haben. Genauso wie ein Blick auf die Umfragen: Die rechte AfD schloss zuletzt zur SPD auf. Kein guter Zeitpunkt für Neuwahlen. „Spätestens 2021 kommt die Quittung“, twitterte die AfD gestern. Dann ist regulär Wahljahr. Ein Nein der Mitglieder hätte auch den SPD-Vorstand brüskiert. Denn Schulz war mit seiner GroKo-Wende nicht allein. „Ab morgen kriegen sie in die Fresse“, witzelte Fraktionschefin Andrea Nahles einst in Richtung CDU. Kurz darauf stieg sie zur Wortführerin des GroKo-Lagers auf. Das klare Ja der Mitglieder eröffnet ihr nun die Chance, am Parteitag am 22. April wie geplant zur SPD-Chefin gewählt zu werden.

Frankreich atmet auf

Auch andernorts dominiert Erleichterung. Im Berlaymont-Gebäude in Brüssel. Im Elysée-Palast in Paris. Im Franz-Josef-Strauß-Haus in München. Im Kanzleramt in Berlin. Angela Merkel gratulierte der SPD: „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes.“ Ihre CDU hatte Merkel schon zuvor mit zwei Schachzügen auf GroKo-Linie gebracht: Den internen Kritiker Jens Spahn holte sie als Gesundheitsminister in die Regierung; die populäre Annegret Kramp-Karrenbauer machte sie zur Generalsekretärin. Ergebnis: 97 Prozent der CDU-Delegierten nickten den Koalitionsvertrag ab. Bayerns abtretender Ministerpräsident Horst Seehofer darf nun seine Karriere an der Spitze eines Superministeriums (Innen, Bauen, Heimat) ausklingen lassen. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici freute sich, dass sich Deutschland nun für ein „stärkeres Europa“ einsetzen könne. Und sein Landsmann, Präsident Emmanuel Macron sprach von einer „guten Nachricht für Europa“. Das Warten hat sich für Frankreichs Staatschef ausgezahlt. Statt der FDP sitzt nun die Macron-affine SPD in der Regierung. Das hilft ihm wohl bei seinen Reformplänen.

Wirtschaftsvertreter murrten zwar da und dort über den Koalitionsvertrag. Dass die Ungewissheit, die politische „Hängepartie“ nun zu Ende ist, nahmen sie aber erleichtert zur Kenntnis. Genauso wie Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Es sind seltsame Monate in Deutschland. Und in der SPD.

Diese Woche will die Partei ihre Ministerliste verkünden. Neben Scholz ist Katarina Barley und Heiko Maas ein Platz am Kabinettstisch sicher. Heikelste Frage: Wer wird Außenminister? Oder bleibt Sigmar Gabriel doch im Amt? Es könnte bald wieder Streit geben.